JAKARTA - Cara isi e-Toll mandiri mewat aplikasi bisa dilakukan dengan mudah. Bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik menggunakan transportasi darat dan membawa mobil pribadi, pasti membutuhkan e-Toll untuk transaksi pembayaran tol.

Namun, terkadang prediksi pengisian tol tidak tepat sehingga di tengah perjalanan Anda kehabisan saldo. Tidak perlu panik ataupun bingung, sebab Anda bisa juga bisa mengisi e-toll melaui aplikasi tanpa harus ke ATM atau supermarket.

Apalagi berkat munculnya fitur NFC di ponsel, cara mengisi e-Toll bisa semakin mudah dan praktis hanya lewat genggaman tangan. Beberapa ecommerce juga menyediakan layanan pengisian saldo e-Toll asal ponsel Anda dilengkapi dengan NFC.

Kendati demikian, tidak semua orang mengerti cara mengisi e-Toll tersebut. kali ini, Okezone akan membagikan cara isi e-Toll Mandiri lewat aplikasi. Berikut ulasannya dari berbagai sumber:

1. Tokopedia

Cara isi e-Toll Mandiri lewat aplikasi Tokopedia. Langkah pertama buka aplikasinya, kemudian pilih fitur tagihan dan klik e-Money. Setelah itu masukan nomor yang terteda di e-Toll, piluh nominal dan Top Up, dan bayar

2. Bukalapak

Masuk ke aplikasi Bukalapak, Pilih menu "TopUp & Isi Pulsa", kemudian klik uang elektronik. Setelah itunmasukan saldo yang ingin di To Up, tekan tombol bayar. Setelah itu pemberitahuan Tp Up sudah berhasil akan terlihat.

3. Blibli

Ketika sudah memiliki apliksi Blibli, Anda bisa langsung pilih menu uang elektronik. Kemudian pilih jenis kartu e-Money, masukan nomor kartu tersebut.

Tentukan saldo pengisian dan lanjut ke pembayaran. Setelah pembelian berhasil Anda bisa cek saldo dengan menempelkan e-Toll ke belakang ponsel. Pengisian dengan Blibli dikenakan biaya admin sebesar Rp 1.500.

4. Shopee

Cara isi e-Toll Mandiri dengan aplikasi juga bisa lewat Shopee. Caranya sangat mudah dang tidak ribet. Anda bisa langsung masuk ke aplikasi Shopee, lalu klik Pulsa, Tagihan, & Hiburanx dan pilih β€œUang Elektronik.”

Kemudian, masukkan 16 digit nomor kartu e-Money Mandiri, pilih nominal Rp10 ribu sampai Rp500 ribu.Lanjutkan dengan metode pembayaran. Pengisian saldo dengan Shopee juga dikenakan biaya sebesar Rp1.500.

(amj)