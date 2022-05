DI era digital ini, hidup kita tak pernah lepas dari gadget. Baik itu bekerja, belajar, atau sekadar mencari hiburan di sosial media, mendengarkan musik, atau bahkan nonton pun semuanya membutuhkan perangkat elektronik beserta akses internet.

Karenanya, perangkat elektronik yang kita miliki pun jadi mudah rusak jika dipakai terus-menerus. Tak jarang, umur perangkat elektronik di masa sekarang ini menjadi lebih pendek dibanding sebelumnya.

Menjawab hal tersebut, Prolink sebagai penyedia kebutuhan elektronik pun hadir untuk Anda. Dengan momen spesial launching di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 60% yang berlangsung hingga 8 Mei 2022.

Beragam Produk Prolink yang Bisa Anda Dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

Prolink menyediakan berbagai kebutuhan elektronik baik dari router, keyboard, charger, headphone, dan masih banyak lagi barang menarik lainnya. Berikut adalah beberapa produk rekomendasi dari Prolink yang bisa Anda temukan di AladinMall by Mister Aladin.

Prolink Headset PHC1001E Frolic Corded Stereo

PROLiNK® PHC1001E Frolic1 Corded Stereo Headset dirancang dengan teknologi semi-terbuka yang mengisolasi suara dari kebisingan latar belakang Anda, yang akan memberikan Anda pengalaman mendengarkan yang memikat. Benamkan diri Anda dalam musik favorit dengan bass yang solid dan jernih.

Prolink Multimedia Wired Keyboard kabel USB

Perluas desktop dan tingkatkan produktivitas dengan Keyboard Multimedia ini. Prolink Classic Keyboard berukuran penuh dengan 12 pintasan media, menyediakan akses instan ke email, aplikasi, musik, atau Internet hanya dengan satu klik.

Nikmati pengaturan tanpa kerumitan dengan keyboard plug and play ini dan tingkatkan ruang meja Anda untuk setiap kesempatan. Tahan tumpahan dan tahan lama, keyboard handal ini akan berguna untuk bekerja dan bersantai.

Prolink PRT7011L Portable 4G LTE Modem WiFi Mifi Hotspot

PROLiNK PRT7011L Portable 4G LTE Wi-Fi Hotspot menyediakan transfer data berkecepatan tinggi hingga 150Mbps* dan beberapa pengguna berbagi hingga 16 pengguna atau perangkat secara bersamaan. Desainnya pun imut dan cocok untuk dibawa ke mana-mana.

Prolink Kepala Charger Wall Travel Adaptor



Waste no time! Yuk charging lebih aman, cepat dan jauh lebih efisien dengan PTC412001 yang dilengkapi dengan GaN, Intellisense dan 4 port pengisian daya, dapat digunakan secara bersamaan dengan total output pengisian 120W. Cocok untuk laptop, smartphone, nintendo switch, one charge for all.

Selain keempat produk di atas, masih banyak produk Prolink yang bisa Anda dapatkan. Yuk, segera borong kebutuhan elektronik Anda dengan bertransaksi di AladinMall by Mister Aladin mumpung lagi ada diskon hingga 60%! Soalnya, promonya terbatas yakni hanya sampai 8 Mei 2022 saja.

Di samping lagi ada promo spesial launching, belanja apa pun di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkir. Dengan demikian, Anda pun bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Hanya di AladinMall by Mister Aladin, platform belanja online yang menyediakan harga termurah karena bukan toko biasa.

