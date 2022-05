JAKARTA - Sosok mirip Kim Jong Un terlihat di Indonesia, tepatnya di acara hajatan nikah. Pria dengan setelan hitam, berkacamata, dan rambut klimis basah itu jadi sorotan warganet di media sosial.

Kemunculan sosok mirip Kim Jong Un itu dikabarkan akun Twitter @jowoshitpost. Tidak ada keterangan apa-apa yang menjelaskan video tersebut, tetapi warganet secara otomatis langsung sadar kalau video itu berkaitan dengan pria mirip Kim Jong Un yang sedang dangdutan.

Pria bertubuh tambun yang perawakannya mirip Kim Jong Un tersebut, tampak asyik bernyanyi dengan tamu lain di panggung pengantin. Ia tidak canggung sama sekali dengan tampilannya yang mirip orang nomor satu di Korea Utara.

Video viral ini, sudah disaksikan 202 ribu netizen di Twitter. Sebanyak 7 ribuan menyukainya dan 2,7 ribu yang lain membagikan ulang. Komentar pun membanjiri video viral ini.

"Ngeri tendanya dinuklir," komentar @feelonel***.

"Gua berharap dia nyanyi lagu nasida ria yang perdamaian, ternyata bukan," celetuk @sepuran****.

"Kim Jong Un other variant in our universe," tulis @rendiin*****.

"Juragan nuklir dangdutan dulu," kata @bimooga****.

"Konspirasi apa lagi ini ya Tuhan? Kim Jong Un menyusup di acara hajatan. Semoga negara ini aman-aman saja. Takutnya ada rencana agen konspirasi global di balik semua ini," komen @rajagukgu****.

Sementara itu, gara-gara kemunculan Kim Jong Un di hajatan ini, cuitan 'Kim Jong Un' langsung jadi trending topik di Twitter. Sebanyak 1,3 ribu netizen mencuitkan kabar mengejutkan ini.

