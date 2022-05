JAKARTA - Apa itu CMIIW, ASAP, IYKWIM, dan singkatan chat Bahasa Inggris lainnya? Di era teknologi saat ini, chatting menjadi salah satu kegiatan rutinitas sehari-hari.

Chatting juga menjadi cara komunikasi yang paling efektif bagi dua orang atau lebih yang jaraknya berjauhan melalui suatu aplikasi. Tidak jarang jika sedang chatting terdapat beberapa singkatan yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Bahkan mungkin kamu pernah melihat kata-kata seperti ASAP, CMIIW, dan lainnya. Singkatan tersebut diketahui dengan nama acronym.

Selain dalam chatting, banyak sekali acronym dalam bahasa inggris yang dapat kamu gunakan untuk caption postingan atau kolom komentar sosial media. Acronym sendiri adalah kata yang dapat diucapkan sebagian besar (tetapi tidak selalu) berasal dari huruf awal dari nama atau judul deskriptif.

Selain acronym ada juga yang dinamakan dengan abbreviation. Abbreviation adalah suatu bentuk singkat dari kata atau frasa yang digunakan terutama dalam tulisan untuk mewakili bentuk yang lengkap. Biasanya, abbreviation memiliki full-stop pada akhir singkatannya.

Acronym ataupun abbreviation yang kerap kali ditemui dalam chatting dapat disebut sebagai internet slang.

Lantas, apa saja arti dari singkatan-singkatan bahasa Inggris yang sering ditemui dalam chatting? Dirangkum dari berbagai sumber, untuk lebih jelasnya simak ulasan berikut ini.

Singkatan Chat Bahasa Inggris

- ASAP (As Soon as Possible): sesegera mungkin

- ATM (At the Moment): saat ini

- BRB (Be Right Back): segera kembali atau nanti kembali lagi

- BTW (By The Way): ngomong-ngomong

- CMIIW (Correct Me If I’m Wrong): koreksi aku jika aku salah

- FYI (For Your Information): sebagai informasi

- GWS (Get Well Soon): cepat sembuh

- IDK (I Don’t Know): aku tidak tahu

- IDC (I don’t care): saya tidak peduli

- IKR (I Know Right ): iya, kan? atau aku tahu, kan?

- ILY (I Love You) aku mencintaimu

- ILYSM (I Love You So Much ): aku sangat mencintaimu

- IMO (In My Opinion): menurutku

- IMHO (In my humble opinion): digunakan ketika kita mau berpendapat dengan cara merendahkan hati.

- IRL (In Real Life): di kehidupan nyata

- ISTG (I Swear to God): demi Tuhan atau ketika kita ingin meyakinkan orang kalau kita bersungguh-sungguh atau tidak berbohong

- IYKWIM (If You Know What I Mean): kalau kamu tahu apa maksudku, maksudnya kita berbicara sesuatu secara implisit atau tidak secara gamblang sehingga mungkin beberapa orang tidak mengerti maksudnya - JK (Just Kidding): hanya bercanda - LOL (Laugh Out Loud): tertawa terbahak-bahak - OMG (Oh My God): Ya Tuhan - OOT (Out of Topic): di luar topik atau yang disampaikan keluar dari topik pembicaraan sebelumnya - OOTD (Outfit of the Day): pakaian kita hari ini - OTW (On the Way): sedang dalam perjalanan - PAP (Post a Picture): diminta mengirim atau mengunggah gambar - RN (Right Now): sekarang - SMH (Shaking My Head): geleng-geleng kepala - SYS (See you soon): sampai jumpa lagi - TBH (Too Be Honest): sejujurnya - TFT (Thanks for Today): terima kasih untuk hari ini - TIL (Today I learned): hari ini aku belajar atau aku baru tahu - TGIF (Thanks God, its Friday): maksudnya sebentar lagi memasuki masa libur di weekend alias hari Sabtu dan Minggu - THX (Thanks): terima kasih - TMI (Too Much Information): terlalu banyak informasi atau kamu terlalu banyak memberikan informasi yang tidak terlalu dibutuhkan oleh lawan bicara - WDYT (What Do You Think ): apa yang kamu pikirkan, maksudnya menanyakan pendapat Demikian beberapa singkatan dalam bahasa Inggris yang perlu kamu ketahui.