JAKARTA - Non-Fungible Token (NFT) Madonna dengan tubuh seluruhnya bugil telah diluncurkan dalam bentuk animasi 3D. Karya ini, dinamai sebagai "Mother of Creation."

Disadur dari NYPost, Jumat (13/5/2022), NFT Madonna bugil tersebut adalah hasil kolaborasi penyanyi berusia 63 tahun dengan seniman digital Beeple.

BACA JUGA:4 Ciri Akun Bank Palsu di Medsos dan Cara Menghindarinya

Mother of Creation sendiri, tebagi menjadi toga karya seni digital, antara lain "Mother of Evolution", "Mother of Technology", dan "Mother of Nature".

Video NFT-nya, menunjukkan Madonna sedang melahirkan kupu-kupu dalam Mother of Evolution, melahirkan serangga robotik di Mother of Technology, dan melahirkan pohon pada Mother of Nature.

Menariknya, koleksi NFT tersebut dijual dan hasilnya yang didapat akan disumbangkan.

BACA JUGA:5 Cara Lacak Posisi Orang dari Nomor Ponsel

"Hasil dari penjualan akan disumbangkan ke tiga organisasi nonprofit, Voices of Children Foundation, City of Joy, dan BBlack Mama’s Bail Out, yang semuanya berfokus untuk mendukung wanita dan anak-anak di seluruh dunia," ujarnya Madonna dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, karya seni digital ini juga menyematkan lagu Ratu Pop berjudul Justify My Love dengan musik asli oleh Igor Bardykin.

“Saya ingin menyelidiki konsep penciptaan, tidak hanya cara seorang anak memasuki dunia melalui vagina wanita, tetapi juga cara seorang seniman melahirkan kreativitas,” kata Madonna.

(amj)