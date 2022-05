JAKARTA - YouTube merupakan salah satu platform berbagi video terbesar di dunia. Perusahaan milik Google ini, setiap menitnya banyak menangani unggahan video.

Disadur dari Fossbytes, Minggu (15/5/2022), meski begitu YouTube hanya teknologi buatan manusia yang mungkin saja dapat mengalami masalah.

Kendala yang dihadapi YouTube bisa saja karena konektivitas, gangguan server, atau kerusakan di aplikasinya. Permasalahan dapat muncul di Android, iOS, atau PC.

Lalu, bagaimana cara mengatasi video YouTube yang eror? Berikut ini beberapa solusinya yang bisa dilakukan

1. Periksa Internet untuk YouTube Outage

Penting mencari tahu terlebih dahulu masalah yang Anda alami apakah juga terjadi pada orang lain. Caranya dengan mengakses situs Down Detector atau Down for Everyone or Just Me.

2. YouTube Dilarang di Area Anda

Terkadang di beberapa negara ada yang memblokir atau tidak mengizinkan penduduknya mengakses YouTube. Jika dalam kondisi seperti ini, Anda dapat menggunakan VPN untuk mengakses YouTube apabila benar-benar dibutuhkan.

3. YouTube Tak Berfungsi di Web

Jika hal ini terjadi pada Chrome, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah restart PC dan web browser. Setelah itu coba hapus cache yang sudah lama pada Chrome. Perhatikan juga apakah ada ekstensi mencurigakan yang terpasang di browser.

Terkadang ekstensi jahat bisa saja menghalangi kinerja web browser. Jika masih belum berfungsi, coba pastikan bahwa web browser yang digunakan adalah versi terbaru. Aktifkan Javascript agar YouTube berfungsi dengan baik.

4. Perbaiki Layar Tampilan YouTube Hitam Terkadang jika ada kasus seperti masalahnya ada pada pihak YouTube yang berakibat video tidak dapat diputar. Tetapi, jika masalahnya ada di perangkat Anda, langkah pertama yang harus dilakukan adalah keluar dari akun YouTube dan kemudian masuk kembali. Beberapa tips yang mungkin membantu sama seperti membersihkan cache dan memperbarui browser yang digunakan. 5. YouTube Tunjukkan Layar Hijau Layar hijau mungkin akan muncul ketika video YouTube tidak dapat dimuat. Jika hal ini terjadi langkah yang harus dilakukan adalah menonaktifkan akselerasi perangkat keras dan perbarui driver GPU. 6. Kualitas Video yang Diputar Buruk Anda mungkin pernah mengalami video yang dimainkan dalam 720p. Sedangkan saat diunggah kualitasnya mencapai 4K. Hal ini terjadi karena kualitas jaringan internet yang kurang memadai. Misalnya jika ingin melakukan streaming video kualitas 4K tanpa buffering, kecepatan koneksi harus lebih dari 20 Mbps. Kualitas video yang tidak sesuai dengan resolusi layar juga dapat menjadi penyebabnya. Akhirnya YouTube membatasi kualitas video sesuai layar perangkat Anda. 7. YouTube Tak Berfungsi pada Android Jika terjadi error pada YouTube di Android, langkah pertama yang harus dilakukan adalah restart perangkat dan akun YouTube Anda. Kemudian hapus data aplikasi melalui menu Pengaturan, Penyimpanan, dan bersihkan cache. Pastikan tidak ada aplikasi pihak ketiga yang memblokir YouTube. 8. YouTube Eror di iOS Apabila YouTube tidak berfungsi pada iPhone dan iPad, cara mengatasinya hampir sama dengan perangkat Android. Tambahannya, coba update aplikasi YouTube dan versi iOS Anda. Periksa ruang penyimpanan pada perangkat. Jika sudah mendekati batasnya, kemungkinan akan terjadi masalah ketika memutar video YouTube. Terakhir, pastikan data seluler untuk YouTube diaktifkan agar berfungsi dengan baik.