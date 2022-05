Kesan premium begitu terasa ketika Okezone pertama menggenggam OPPO Find X5 Pro 5G. Ini karena desain kover belakangnya dari keramik. Yang pembuatannya melalui 14 proses pemolesan itu. Dampaknya jadi lebih halus. Lebih nyaman digenggam.

Namun, tetap kokoh dan mampu meredam panas dengan baik. Termasuk, tahan terhadap air dan debu karena bersetifikasi IP68.

Dari semua sudut, OPPO Find X5 Pro 5G benar-benar nyaman dipandang. Salah satunya, karena penempatan kamera yang menyatu dengan bodi belakangnya. Desain premium dan elegan. Terbuat dari keramik asli yang nyaman digenggam. Ada 2 warna yang tersedia, yakni Ceramic White dan Glaze Black.

Chipset MariSilicon X

OPPO menanamkan chipset khusus untuk performa kamera OPPO Find X5 Pro 5G. Namanya, ”MariSilicon X”. Jadi, chip tersebut merupakan AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas video dari kameranya.

MariSilicon X berperan mengoptimalkan perekaman video dalam kondisi kurang cahaya sekalipun dengan noise minim. Juga, mengaktifkan video dengan resolusi 4K Ultra Night Video yang terang, minim noise, serta tetap tajam. Mari Silicon X juga dapat menghemat daya, lewat intergrasi dengan chipset GPU sehingga membuat software dan hardware bisa bekerja optimal.

Kamera Hasselblad

Ada 3 konfigurasi kamera yang ada di OPPO Find X5 Pro 5G. Kamera utama (wide) memiliki resolusi 50 MP f/1.7. Lalu, lensa Utrawide 50MP f/2.2 dan lensa telephoto 13 MP f/2.4 dengan 2X optical zoom. Tentunya fitur 4K Ultra Night Video dan Night mode photo menjadi salah satu andalan pada smartphone ini.

Kedua kameranya sudah memakai sensor Sony IMX766. Adapun kamera selfienya menggunakan resolusi 32MP dengan sensor Sony IMX709.

Yang menarik adalah penggunaan sistem 5-axis stabilization yang mampu menangkap foto dan video dengan jauh lebih stabil. Tentu saja, fitur ini penting untuk ponsel kelas high end, dimana penggunanya aktif membuat konten.

Hal yang mencuri perhatian lainnya bagaimana OPPO bekerja sama dengan Hasselblad untuk menghasilkan Natural Colour Calibration. Ini membuat hasil foto terasa natural sesuai dengan warna natural versi Hasselblad. Dampaknya, pengguna jadi lebih percaya diri saat memotret subyek manusia ataupun obyek alam.

Performa dan Layar

Untuk layarnya, OPPO Find X5 Pro 5G memilih ukuran 6.7” AMOLED dengan resolusi WQHD+ dan P3 Color Gamut serta kecerahan maksimal 1.300 nits, dan refresh rate 120Hz. Plus, perlindungan Gorilla Glass Victus.

Layar 6.7 inci terasa besar, tapi tidak membuat tangan lekas pegal. Warna yang terlihat dilayar pun tajam namun tetap nyaman di mata. Ini terasa saat digunakan untuk menonton film atau bermain game. Terasa sekali akurasi warnanya, sehingga membuat kegiatan menonton lebih nyaman.

Selain memiliki layar yang nyaman di mata, dari segi design pun OPPO Find X5 Pro 5G tampil dengan bodi yang ramping dan material keramik yang tahan gores, serta memiliki dimensi 163.7 x 73.9 x 8.5mm dan berat 218 gram.

OPPO Find X5 Pro 5G ini sudah menggukan sistem operasi Android 12 dengan ColorOS 12.1 ditambah chipset tercepat saat ini yakni Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) dengan GPU Adreno 730 dengan RAM 12GB/256 memori internal.

Menariknya, keseriusan OPPO untuk menjaga agar chipset Snapdragon 8 Gen 1 tidak cepat panas. Maklum, dengan power yang sangat tinggi, wajar jika Snapdragon 8 Gen 1 memancarkan panas yang cukup besar. Sehingga untuk aktivitas berat seperti bekerja dan menonton di ponsel, maupun editing video jadi makin lancar dan cepat.

Nah, OPPO menyebut teknologi pendinginannya sebagai Vapor Chamber yang sangat besar. Dampaknya, saat bermain game intens pun ponsel hanya terasa hangat.

Untuk konektivitas, OPPO Find X5 Pro 5G menggunakan 360 derajat Smart Antenna 3.0 sehingga koneksinya lebih cepat dan stabil. Termasuk koneksi 5G maupun wi-fi.

Baterai yang tertanam di ponsel sebesar 5.000 mAh dengan kepala charger 80W SuperVOOC flash charging. Dalam waktu 12 menit bisa mengisi baterai hingga 50%.

Kesimpulannya, OPPO Find X5 Pro ini bisa jadi pertimbangan bagi kamu yang ingin memiliki ponsel flagship Android dengan kamera yang canggih fitur berlimpah, teknologi kamera terdepan, serta desain yang cantik.

Nantikan kehadiran OPPO Find X5 Pro di Indonesia pada 2 Juni 2022 dan nikmati kecanggihan setiap fitur-fiturnya!

Dan untuk kalian yang ingin segera mendapatkan OPPO Find X5 Pro 5G, kini sudah bisa dipesan di Indonesia melalui mekanisme Blind Pre Order yang bisa dilakukan di OPPO Gallery, Erafone, dan toko-toko smartphone yang menjual OPPO mulai 14 Mei hingga 1 Juni 2022. Untuk pemesanan melalui Blind Pre Order, dapatkan penawaran ekslusif yaitu proteksi selama 1 tahun, OPPO Care+ dan OPPO Enco X senilai Rp3.498.000.

So, go line up for OPPO Find X5 Pro 5G Blind Pre Order now.

