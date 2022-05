JAKARTA - Turnamen tahunan bergengsi Dota 2, yakni The International, dilaporkan akan berlangsung di Singapura Oktober 2022 mendatang.

Diolah dari The Verge, Selasa (24/5/2022), sebelumnya Valve selaku penyelenggara pernah menggelar The International di AS, Kanada, China, Jerman, dan Rumania.

Artinya, gelaran yang bakal berlangsung di Negeri Singa ini merupakan kali pertama kompetisi eSports skala global dilaksanakan di negara kawasan Asia Tenggara.

Valve sendiri, telah menunjukkan acara yang akan datang dalam sebuah tweet beberapa hari lalu.

Namun, mereka tidak menjelaskan detail tambahan selain lokasi dan tanggal The International kali ini.

Diketahui, turnamen ini dikenal dengan hadiahnya yang sangat besar, dengan tim pemenang tahun lalu mendapatkan bagian dari total hadiah sebesar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp587 miliar.

Jumlah besar itu, didanai oleh pembelian dalam game yang dilakukan oleh komunitas Dota 2 dan terus meningkat selama bertahun-tahun.

Sementara itu, gelaran kali ini menurut GINX Esports TV, total hadiah yang disediakn Valve tidak sefantastis sebelumnya, yaitu 1,6 juta dolar AS atau kurang lebih Rp23,4 miliar. Sebelumnya, setelah menunda turnamen pada 2020 di Stockholm, Swedia, karena pandemi Covid-19 The International akhirnya membuat debut di negara tersebut tahun lalu. Namun, masalah dengan otoritas Swedia menyebabkan rencana gagal, dan Valve harus memindahkan acara tersebut ke Bucharest, Rumania. Segalanya tidak berjalan seperti yang direncanakan di Bucharest, karena Valve akhirnya mengadakan kompetisi tanpa penonton langsung akibat peningkatan kasus Covid-19 kala itu. Kini, belum jelas apakah Valve akan mengambil tindakan pencegahan Covid-19 pada kompetisi tahun ini atau tidak.