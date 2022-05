JAKARTA - Cara menghapus akun Telegram secara permanen di HP Android dan iPhone ternyata tidak sulit. Telegram sendiri, merupakan aplikasi penyedia layanan pesan singkat yang mengedepankan fitur keamanan dan privasi.

Aplikasi besutan Pavel dan Nikolai Durov ini juga memiliki layanan dan fitur yang hampir sama dengan WhatsApp. Meski begitu, Telegram masih kalah pamor dengan WhatsApp yang termasuk aplikasi pesan terpopuler di dunia.

Lantaran kalah pamor, tidak jarang pengguna Telegram menghapus akunnya baik sementara maupun permanen. Hanya saja perlu diketahui, dalam menghapus Telegram secara permanen tidak dapat dilakukan secara langsung.

Pengguna harus melalui proses penonaktifkan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Setelah penonaktifan, semua kontak dan pesan akan hilang selamanya dan akun Telegram akan terhapus.

Lantas, bagaimana cara menghapus akun Telegram secara permanen di HP Android dan Iphone? Dirangkum dari berbagai sumber, lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Hapus Akun Permanen Telegram di Android

- Buka aplikasi Telegram yang ada di HP

- Kemudian klik simbol tiga garis di pojok kiri atas layar untuk masuk ke menu Settings

- Selanjutnya, buka menu Privacy and Security

- Setelah itu geser hingga menemukan menu Automatically Delete My Account

- Jangan lupa untuk mengatur waktunya dengan mengetuk tulisan If Away For. Dan pilih rentang waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau 12 bulan

- Akun milikmu secara otomatis akan terhapus dari sistem jika tidak online dalam rentang waktu yang dipilih

- Supaya akun Telegram tidak online, kamu bisa keluar dari akun atau uninstall aplikasinya.

Hapus Akun Telegram Permanen di iPhone - Buka aplikasi Telegram yang ada di Iphone - Masuk ke menu Settings dengan klik simbol gir yang ada di pojok kanan bawah layar - Kemudian buka menu Privacy and Security - Setelah itu klik menu Automatically Delete My Account - Jangan lupa untuk mengatur waktunya dengan mengetuk tulisan If Away For. Pilih rentang waktu sesuai keinginan, mulai dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau 12 bulan - Selanjutnya, akun milikmu secara otomatis terhapus dari sistem jika tidak online dalam rentang waktu yang dipilih - Agar akun Telegram tidak online, kamu bisa keluar dari akun atau uninstall aplikasinya. Demikian pembahasan mengenai cara menghapus akun Telegram secara permanen di HP Android dan Iphone, semoga bisa membantu.