AKSES internet di negara tercinta Indonesia hingga saat ini belum juga merata. Hal ini dikeluhkan oleh Pakar IT sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo.

Dalam Podcast Aksi Nyata yang tayang di Youtube Partai Perindo, Selasa (31/5/2022), Iqnal menyebut hingga saat ini pemerintah belum total dalam upaya menghadirkan internet untuk masyarakat.

Â

Menurutnya meski pemerintah telah menghadirkan jaringan serat optik nasional atau yang biasa disebut dengan tol langit Palapa Ring pun hingga saat ini proses pemerataannya belum juga maksimal.

"Saya terakhir main ke daerah Maluku, Pulau Bacang, yang di sana terdapat mineral dan logam mulia, itu belum ada kapasitas internet yang maksimal" kata Iqnal.

"Padahal take and give-nya besar untuk negara. Ilmu pengetahuan juga akan mudah didapat jika internet tumbuh. Saya pikir saat ini masih on proses perkembangannya," tambahnya.

Lebih lanjut, Iqnal mengatakan, lambatnya pemerataan internet ini disebabkan oleh topografi daerah Indonesia yang unik, di mana banyak sekali pegunungan yang mengakibatkan sulitnya pembangunan.

Namun dari itu semua, menurutnya yang paling penting adalah kurang hadirnya negara dalam masalah ini.

"Ya memang berat dan butuh dana yang besar untuk pembangunan tower tower itu. Tapi yang terpenting adalah negara harus berkomitmen dan benar-benar hadir di situ," papar Iqnal.

Iqnal sendiri mengaku saat ini pihaknya masih terus berupaya untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar bisa ikut andil membangun untuk Indonesia.

(DRM)