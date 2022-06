JAKARTA - Arti emoji love putih, hitam, biru, dan warna lainnya ternyata tidak hanya mengungkapkan rasa sayang. Bahkan, ada emoji hati (hearts) yang memiliki arti sebagai grup boyband.

Anda pasti sudah tidak asing dengan emoji berbentuk hati. Emoji ini sering digunakan dalam percakapan digital. Tidak hanya memiliki bentuk yang berbeda-beda, emoji hati juga memiliki warna yang berbeda-beda pula.

Bagi yang belum tahu arti setiap warnanya, berikut Okezone berikan informasi mengenai arti emoji love putih, hitam, biru, dan warna lainnya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber.

1. Emoji Hati Merah/Red Heart

Emoji hati paling populer ini biasanya dikirimkan ke pasangan, sahabat, atau keluarga. Arti dari emoji hati berwarna merah ini adalah ungkapan rasa cinta, romansa, hubungan yang romantis, dan sebagai simbol persahabatan.

2. Emoji Dua Hati/Two Hearts

Tahukah anda jika emoji ini memiliki istilah “love is in the air”? Yup, emoji dua hati ini memiliki arti untuk mengekspresikan perasaan cinta atau perasaan senang dan persahabatan.

3. Emoji Hati Ungu/Purple Heart

Pecinta Kpop pasti sudah tidak asing dengan emoji ini. Emoji hati berwarna ungu ini adalah simbol dari grup Boyband Korea Selatan, yakni BTS atau BangTan Boys.

4. Emoji Hati Biru/Blue Heart

Emoji hati dengan warna biru ini merepresentasikan sebuah rasa kepercayaan, kestabilan, dan juga kebijaksanaan. Anda bisa mengirim emoji ini kepada orang yang anda percayai.

5. Emoji Hati Terbagi Dua/Broken Heart

Emoji yang satu ini mengekspresikan perasaan sakit karena kehilangan seseorang yang dicintai. Seperti diputuskan kekasih, kehilangan anggota keluarga, dan lain-lain.

6. Emoji Sparkling Heart

Emoji hati yang satu ini menggambarkan rasa cinta,kasih sayang, nada yang bahagia, dan juga ceria. Jika anda sedang jatuh cinta bisa menggunakan emoji ini.

7. Emoji Heart Suit

Bentuknya sedikit mirip dengan emoji red heart, bedanya warna heart suit lebih gelap. Emoji ini digunakan untuk mengekspresikan rasa cinta, kasih sayang, romansa, dan juga sebuah niat positif.

8. Emoji Growing Heart

Jika anda tengah kasmaran dan merasa rasa sayang atau cinta anda selalu tumbuh, anda bisa menggunakan emoji ini. Karena, arti dari emoji ini adalah perasaan cinta atau sayang yang terus tumbuh atau muncul kepada seseorang, objek, maupun peristiwa tertentu.

9. Emoji Hati Kuning/Yellow Heart

Warna kuning lekat dengan warna emas. Jadi arti emoji ini adalah “hati emas” atau hati yang baik sebagai simbol pujian, rasa bahagia, dan optimisme.

10. Emoji Beating Heart

Emoji yang mirip seperti jantung berdetak ini memiliki arti sebagai perwakilan rasa cinta dan sayang pada seseorang, atau rasa kegembiraan pada suatu hal.

11. Emoji Hati Hijau/Green Heart Emoji hati berwarna hijau diberi arti sebagai simbol kecemburuan atau perasaan posesif. 12. Emoji Hati Putih/White Heart Emoji yang satu ini menggambarkan perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus. 13. Emoji Hati Hitam/Black Heart Black Heart digunakan sebagai simbol kesedihan, kondisi yang tidak baik, dan lain-lain. 14. Emoji Revolving Hearts Emoji ini menggambarkan tentang perasaan jatuh cinta atau seseorang yang tengah tergila-gila pada pujaan hatinya. 15. Emoji Heart Exclamation Emoji yang mirip tanda seru ini memiliki arti untuk menyiratkan kegembiraan atau untuk memberikan persetujuan pada suatu hal yang disukai. 16. Emoji Hati dengan Panah Emoji hati dengan panah ini digunakan untuk anda yang tengah jatuh cinta atau kasmaran. 17. Emoji Hati Oranye/Orange Heart Emoji yang satu ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan romantis, cinta, dan kasih sayang. Namun terhadap hubungan friendzone. 18. Emoji Hati dengan Pita Emoji hati dengan pita menggambarkan perasaan jika seseorang tengah terpikat pada orang lain. 19. Emoji Heart Decoration Emoji yang jarang dipakai ini diartikan sebagai perasaan cinta, hasrat, kasih sayang, dan perhatian. 20. Emoji Hati Coklat/Brown Heart Emoji yang satu ini digunakan untuk menunjukan perasaan solidaritas dan biasanya digunakan untuk membahas topik yang berkaitan dengan ras. Itulah arti emoji love putih, hitam, biru, dan warna lainnya. Jadi, jangan sampai salah mengartikan lagi.