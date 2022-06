PASANGAN kekasih sesama YouTuber Jess No Limit dan Sisca Kohl rupanya juga senang main game. Mereka tampak seru main game Sky: Children of The Light.

Game ini merupakan game social multiplayer yang mendorong para pemainnya untuk berinteraksi dan berbagi kehangatan dengan sesama.

Jess dan Sisca pun merasakan kehangatan dari memainkan game ini. “Bagian yang paling nyentuh aku itu yang bapak simpan foto anaknya di dompet,” kata Sisca.

“Aku juga ada kok. Foto Ayang di dompetku,” kata Jess kepada Sisca.

Sisca yang baru mencoba dan masih pemula dalam game ini dipandu oleh Jess yang sudah sering main game. Mereka bermain dan membuat sejumlah tantangan yang menunjukkan keduanya ialah cahaya bagi yang lain.

Keduanya bermain dan berinteraksi di dalam game. Terbang menjelajah dunia Sky yang indah, duduk berdua di ayunan, hingga berlari melintasi gurun dengan berpegangan tangan.

Momen-momen romantis dan indah di dunia maya dalam dunia game ya Bestie!

