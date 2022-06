JAKARTA - MNC Play, dibawah naungan MNC Vision Networks merupakan penyedia layanan internet super cepat 100% fiber optic dan TV kabel interaktif yang menayangkan program-program berkualitas baik Nasional maupun Internasional, merayakan ulang tahunnya yang ke-8 dengan mengusung tema ‘aMAYzing 8, Unlocking the New Internet Experience’.

Berangkat dari tema tersebut, MNC Play hadir untuk mewujudkan pengalaman baru dalam berinternet dan menjawab kebutuhan masyarakat saat ini seperti streaming film Over-the-Top (OTT), gaming, e-sports, Internet of Things (IoT) dengan Internet stabil dan super cepat MNC Play yang menggunakan teknologi FTTH (Fiber to the home). Ada juga keunggulan lainnya yaitu, The True Unlimited dimana pelanggan dapat menikmati kecepatan internet yang sama satu bulan penuh tanpa dibatasi. Dari sisi entertainment, MNC Play siap menjawab masalah kesibukan dan rutinitas masyarakat saat ini dengan fitur-fitur interaktif seperti Catch Up TV, dan Time Shift yang membuat pelanggan bisa dengan leluasa menentukan waktu untuk menikmati tayangan favorit kapan pun dan dimana pun dari ratusan channel premium, salah satunya RCTI HD yang menjadi channel eksklusif unggulan.

Ade Tjendra selaku CEO MNC Vision Networks mengatakan, “Selama 8 tahun ini, perjalanan MNC Play terus berkembang dalam hal kapasitas bandwidth, perluasan area, hingga penambahan pelanggan MNC Play yang terus meningkat signifikan. Hal tersebut dikarenakan MNC Play selalu mengikuti era digital yang terus berkembang dan ingin memberikan pengalaman baru dalam berinternet kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu, aMAYzing 8 Awards Celebration digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik serta akan terus melakukan inovasi dan improvement yang berbasis kebutuhan pelanggan.”

Perjalanan MNC Play diawali dengan launching pada tahun 2014, yaitu Commercial Initiation di Jakarta dan Surabaya dengan meluncurkan produk broadband Speed Up To 200 Mbps (pertama di Indonesia) sebanyak 35 Ribu Homepass Ready. Di tahun 2015, melakukan ekspansi di 4 Kota Besar yaitu Semarang, Medan, Bandung dan Malang. Selain perluasan wilayah, MNC Play juga mendapatkan beberapa Awards seperti ‘Fastest Internet Connection in Indonesia’ dari Netindex.com dan ‘Broadcast PayTV & Media Marketeer of The Year 2017’ dari Markplus.

MNC Play semakin membuktikan kualitas sebagai Provider Internet dan PayTV yang dibutuhkan oleh masyarakat pada tahun 2020, yaitu adanya pencapaian pada Homepass sebanyak lebih dari 1,4 Juta dan mendapatkan Subscriber aktif sebanyak lebih dari 200 Ribu. Di tahun ini pula, MNC Play mulai menggunakan Android Box yang merupakan perangkat yang dapat mengubah TV biasa menjadi smart TV dengan menawarkan kualitas konten dan fitur terlengkap seperti Google Assistant, Catch Up TV, 18.000 Jam Video On Demand, Download 5000+ aplikasi dan pilihan berbagai channel TV Nasional dan Internasional bergenre sports, movies, education maupun entertainment.

Kini di tahun 2022, MNC Play telah berhasil memiliki lebih dari 300 Ribu Subscriber aktif, termasuk dalam Top 3 Internet Broadband di Market Share Indonesia dan akan terus berkembang dalam membuka pengalaman baru berinternet untuk para pelanggannya. Atas perjalanan dan pencapaian tersebut, MNC Play terus berkomitmen dalam memberikan layanan internet super cepat dan menayangkan program-program berkualitas serta ingin terus memberikan apresiasi kepada para pelanggan dan para pihak terkait selama 8 tahun ini, salah satunya dengan diselenggarakannya aMAYzing 8 Awards Celebration.

aMAYzing 8 Awards Celebration digelar di MNC Conference Hall, Kebon Sirih, Jakarta dan dihadiri oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group, jajaran Direksi MNC Vision Networks, jajaran Direksi MNC Play, serta para karyawan MNC Play. Rangkaian acara aMAYzing 8 dimulai dari sambutan Direksi, pemotongan kue ulang tahun, sajian acara hiburan berupa aMAYzing 8 Awards hingga pemberian hadiah kepada pelanggan setia MNC Play serta para karyawan MNC Play.

Selain rangkaian acara aMAYzing 8 tersebut, MNC Play juga memberikan Anniversary Promo, Bonus dan Discount untuk para pelanggan MNC Play diantaranya:

- Untuk pelanggan baru, MNC Play memberikan Discount hingga 45% dan Bonus Open Ratusan Channel hingga 3 Bulan

- Untuk pelanggan existing, MNC Play memberikan Promo Bayar 8 GRATIS 4 Bulan serta Bonus pembelian Add on Bayar 1 GRATIS 1 atau Bayar 2 GRATIS 2

- MNC Play juga memberikan benefit menarik lainnya untuk pelanggan Loyal.

Jangan lewatkan semua kejutan dari MNC Play dengan berlangganan MNC Play! Dapatkan semua informasi lengkap dan terbaru seputar MNC Play dengan dengan mengunjungi: www.mncplay.id

(amj)