JAKARTA - Warganet yang menggunakan media sosial untuk berbisnis, keberadaan microsite sangatlah penting, sebab bisa membantu untuk keperluan pemasaran.

Dilansir dari Antara, Jumat (10/6/2022), apalagi jika tautannya tertera bio akun, sehingga bisa dilihat serta diklik followers atau pengguna lainnya.

Microsite dapat memuat berbagai tautan ke dalam satu tautan saja. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot memasukkan setiap tautan yang ingin ditambahkan ke bio instagram. Kamu cukup hanya memasukkan satu microsite yang berisi berbagai tautan.

Lalu bagaimana cara membuat microsite untuk bio Instagram? Mudah saja, kamu cukup membuatnya di situs web s.id dan memasukkan tautan yang ingin ditambahkan. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kunjungi situs s.id

Buka situs web s.id yang beralamat di https://s.id/ melalui device kamu. Apabila kamu sudah mempunyai akun, kamu cukup log in. Jika belum, pada menu log in klik register here untuk memulai membuat akun.

2. Isi formulir dan lakukan verifikasi akun

Isi nama, email, password dan gender, lalu selesaikan captcha dan lakukan verifikasi yang dikirimkan ke alamat email kamu. Jika berhasil, kamu akan langsung diarahkan ke halaman utama s.id.

3. Buat microsite

Untuk memulai membuat microsite, masuk ke akun kamu, lalu dari menu di samping, klik microsite dan klik create new. Pilih tema terlebih dahulu, lalu isi nama dan url yang paling cocok menggambarkan akun microsite-mu.

Untuk menambahkan tautan, klik add new component, pilih jenis tautan yang ingin kamu tambahkan, seperti menambahkan judul, tautan situs, foto, video atau tautan sosial media kamu.

4. Bagikan tautan Pada menu microsite, di sebelah kanan microsite, silakan klik share. Kini kamu dapat membagikan microsite kamu dengan beberapa cara, yaitu copy link, QR code ataupun share ke sosial media yang tersedia. 5. Buka aplikasi instagram Setelah itu buka akun Instagrammu dan arahkan ke profil dan klik edit profil, lalu tempel/paste microsite s.id kamu di bagian website. Tautan microsite pun telah dipasang pada bio instagrammu. Artinya, pengunjung akun instagram kamu bisa melihat dan mengakses microsite-mu. Jika pengunjung mengklik tautan tersebut, ia akan langsung diarahkan ke halaman tautan yang telah kamu tambahkan di microsite. Dengan microsite dari s.id, kamu bisa menambahkan berbagai macam tautan ke dalam satu tautan saja, sehingga pengunjung akan lebih mudah mencari atau menghubungi akunmu.