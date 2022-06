JAKARTA - Dunia tersembunyi di Antartika berhasil ditemukan para ilmuwan baru-baru ini. Artinya, ekosistem yang belum pernah diketahui sebelumnya telah terungkap.

Disadur dari Live Science, Selasa (14/6/2022), dunia tersembunyi itu ditemukan di sungai bawah tanah, letaknya sendiri jauh di bawah permukaan es Antartika.

Para peneliti menyebutkan, di dalam dunia tersembunyi tersebut tedapat ekosistem yang berlum pernah terlihat, yakni kawanan makhluk laut berukuran kecil mirip udang.

Habitatnya sendiri, tepatnya berada di bawah lapisan es besar yang mengapung dan menempel di pantai timur semenanjung Antartika, yaitu Larsen Ice Shelf.

Kronologi penemuan ini, dimulai karena sebuah foto satelit menampilkan alur yang tidak biasa di Larsen Ice Shelf. Kemudian, dilakukan pengeboran sekitar 500 meter di bawah permukaan es menggunakan selang air yang sangat panas.

Ketika mereka mengirim kamera ke bawah melalui terowongan es bekas pengeboran, terdapat ratusan bintik kecil di air, bikin buram video.

Tim peneliti awalnya mengira kamera mereka rusak, tetapi pasca memfokuskan kembali kameranya, mereka mengerti jika lensa telah dipenuhi oleh krustasea kecil atau dikenal sebagai amphipoda.

Para peneliti mengaku terkejut, sebab tidak menyangka bakal menemukan jenis kehidupan di bawah permukaan es. Mengingat, sebelumnya tidak diketahui kalau tempat tersebut menyembunyikan kehidupan.

"Menemukan semua hewan yang berenang di sekitar kami, menunjukkan bahwa jelas ada ekosistem penting di sana," kata ahli kelautan fisik di National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) di Auckland, New Zealand, Craig Stevens.

Meski begitu, para peneliti juga khawatir jika ekosistem tersembunyi seperti itu mungkin rentan terhadap pemanasan suhu yang disebabkan oleh krisis iklim.

"Iklim berubah dan beberapa titik fokus utama penelitian belum dipahami secara sains. Namun, yang jelas adalah perubahan besar sedang terjadi," tegas Stevens.