JAKARTA - Nama Shin Tae-yong selaku Pelatih Timnas Indonesia masuk jajaran Trending Topic di Twitter, seorang netizen pun mengatakan bahwa dia cowok Korea kebanggaan warga Indonesia.

Pantauan Okezone, kicauan tentang Shin Tae-telah menyentuh angka lebih dari 4 ribu yang dibuat oleh para netizen, dan kemungkinan bakal bertambah.

BACA JUGA:7 Rekomendasi Aplikasi Online Dating untuk Muslim yang Cari Jodoh

Rata-rata, cuitan mengenai Shin Tae-yong ini dibuat untuk mengapresiasinya karena telah berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke ajang Piala Asia 2023.

"Alhamdulillah Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2023, setelah 15 tahun lamanya, terima kasih untuk coach Shin Tae-yong, semua pemain dan seluruh skuad Timnas, kami bangga," kicau @Oxmissbigw***.

BACA JUGA:Fitur Baru WhatsApp Mudahkan Pengguna Transfer Chat dari Android ke iPhone

Kemudian, seorang netizen pun mengatakan bahwa sosok Shin Tae-yong merupakan kebanggaan warga Indonesia.

"The real cowok Korea kebanggaan warga Indonesia. One and only Coach Shin tae yong!," cuit @abbadu***.

Sementara itu, ada warganet yang membagikan sebuah video di mana Shin Tae-yong menunjukkan sikap hormat terhadap lawannya. "Shin Tae-yong tetap mengajarkan respect terhadap lawan. Sederhana, tetapi penuh makna, terbaik!" tweet @txtdarimanas***. Diketahui, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Kemenangan ini juga menjadi bersejarah, mengingat Timnas Indonesia kembali ke turnamen itu setelah absen selama 16 tahun. Shin Tae-yong mengakui hasil ini sedikit melenceng dari perkiraan awal. Pasalnya, dia mengincar dua kemenangan serta satu hasil imbang pada babak kualifikasi.