JAKARTA - China mengatakan bahwa teleskop raksasa Sky Eye miliknya telah menangkap tanda-tanda peradaban alien, klaim ini berdasarkan laporan dari Science and Technology Daily.

Dijelaskan, semua berawal saat sinyal elektromagnetik pita sempit yang dideteksi oleh teleskop radio terbesar di dunia itu berbeda dari yang biasanya ditangkap.

Setelah itu, tim ilmuwan yang dipimpin oleh Zhang Tonjie, kepala ilmuwan dari tim pencari peradaban luar angkasa yang didirikan oleh Beijing Normal University, National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Sciences dan University of California, Berkeley itu langsung mencari tahu lebih lanjut.

Dia menyatakan bahwa itu adalah kemungkinan adanya ‘kehidupan luar angkasa’.

Menariknya setelah laporan itu di publikasi, pemerintah China justru memutuskan menghapus berita tersebut, demikian dilansir dari TIME, Kamis (16/6/2022).

Tidak jelas mengapa laporan itu kemudian dihapus dari situs web Science and Technology Daily, yang merupakan surat kabar resmi kementerian sains dan teknologi China.

Namun, berita itu sudah mulai menjadi tren di jejaring sosial Weibo dan dibagikan ulang oleh media lain. Untuk diketahui, Sky Eye yang terletak di provinsi Guizhou barat daya China dan memiliki diameter 500 meter (1.640 kaki), secara resmi meluncurkan pencarian kehidupan di luar bumi pada September 2020 lalu. Sejak itu, teleskop raksasa tersebut mendeteksi dua set sinyal mencurigakan pada tahun 2020 saat memproses data yang dikumpulkan pada tahun 2019, dan menemukan sinyal mencurigakan lainnya baru-baru ini. “Teleskop raksasa China sangat sensitif dalam pita radio frekuensi rendah dan memainkan peran penting dalam pencarian peradaban asing.” ungkap Zhang melaporkan. Kendati demikian, Zhang menegaskan, sinyal yang mencurigakan itu juga belum bisa dipastikan menjadi penunjuk keberadaan alien, karena ada kemungkinan lain, yakni terjadinya semacam gangguan radio.