WHATSAPP merupakan aplikasi chatting yang paling populer. Selain chatting, pengguna juga dapat melakukan panggilan dengan lebih mudah.

Semakin banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi ini untuk komunikasi, WhatsApp pun terus memperbaharui fitur-fitur baru yang dapat memberi kenyamanan para pengguna.

Baru-baru ini, WhatsApp menghadirkan fitur baru yang dapat menentukan siapa saja orang yang bisa melihat profil Anda.

Dilansir dari Digital Trends, melalui pengumuman di Twitter, WhatsApp menawarkan opsi privasi baru bagi penggunanya, termasuk kemampuan untuk memilih "siapa dari daftar kontak Anda yang dapat melihat Foto Profil, Tentang, dan status Terakhir Dilihat."

Hal itu dilakukan untuk lebih melindungi privasi Anda sebagai pengguna secara online. WhatsApp meluncurkan opsi baru ke pengaturan kontrol privasi Anda.

Sekarang Anda dapat memilih siapa dari daftar kontak Anda yang dapat melihat status Foto Profil, Tentang, dan Terakhir Terlihat. Tetapi jika Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan privasi baru WhatsApp, Anda akan memiliki kontrol lebih besar atas siapa yang dapat melihat informasi profil yang disebutkan di atas.

Informasi profil seperti foto Anda, Terakhir Terlihat, Tentang, dan status semuanya dapat disesuaikan dengan salah satu dari empat opsi privasi: Semua Orang, Kontak Saya, Kontak Saya Kecuali, dan Tidak Ada Orang. Pada dasarnya semua opsi ini memungkinkan Anda memilih visibilitas informasi profil Anda berdasarkan audiens yang ingin Anda akses.

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pengaturan privasi baru ini datang dengan beberapa peringatan, seperti Tidak membagikan Last Seen Anda berarti Anda tidak dapat melihat Last Seen orang lain. WhatsApp tidak menawarkan cara untuk menyesuaikan "siapa yang dapat melihat saat Anda online atau mengetik ..."

Selain memilih siapa yang dapat melihat informasi profil Anda, WhatsApp juga memungkinkan Anda memutuskan siapa yang dapat melihat tanda terima telah dibaca dan siapa yang dapat menambahkan Anda ke grup. Tidak membagikan tanda dibaca juga mengakibatkan Anda tidak dapat melihat tanda dibaca orang lain. Obrolan grup masih menawarkan tanda terima baca terlepas dari pengaturan Anda. Jika salah satu teman Anda tidak mengaktifkan tanda terima baca, itu juga menghentikan Anda melihat "jika mereka telah melihat pembaruan status Anda." Untuk mengubah peraturan tersebut, caranya sangat mudah. Pengguna Android dan IOS, dapat dapat mengakses pengaturan ini dengan menavigasi ke Pengaturan > Akun > Privasi.