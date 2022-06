JAKARTA - Kaset VHS (Video Home System) lansiran tahun 1986 yang masih utuh dalam kondisi segel berhasil terjual seharga lebih dari $108,000 atau setara Rp1,6 miliar.

Dilansir dari 7News, Selasa (21/6/2022), nilai penjualan Rp1,6 miliar untuk VHS ini diketahui telah mencetak rekor baru untuk sebuah kaset.

Dijelaskan, kaset VHS dengan judul "Back to the Future" ini terjual dalam sebuah pelelangan.

Kaset dijual oleh aktor Tom Wilson, yang memerankan Biff Tannen dalam film klasik tahun 80-an. Semula Wilson memasarkan kaset VHS-nya di platform, eBay.

Di sana, Wilson mendapat banyak respons yang luar biasa dan ia pun lantas menghapus postingannya, kemudian menghubungi Heritage Auctions di Dallas. Ia berharap mendapat penjualan yang layak.

Dan ternyata benar, koleksinya yang mencakup Back to the Future II, Back to the Future III, dan trilogi Back to the Future tahun 1990 itu terjual dengan harga yanh tinggi.

Kaset VHS Wilson diketahui dibeli oleh seorang kolektor yang berbasis di New York.

Kaset VHS sendiri memang tengah mengalami kebangkitan di antara para kolektor, misalnya untuk film-film seperti The Goonies, Ghostbusters, dan Jaws.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi - tidak ada yang melakukan ini sebelumnya dan untuk melihat keberhasilannya, ini luar biasa," kata Joe Maddalena selaku wakil presiden eksekutif Heritage Auctions.

โ€œKetika Anda melihatnya, itu adalah pencapaian yang luar biasa, bahkan bukan aspek finansialnya tetapi hanya momen 'Saya tahu itu! Saya tahu kaset VHS nostalgia akan memiliki harga yang bagus," pungkasnya.

(amj)