AMarkets broker multi-aset yang diakui secara global terus berusaha untuk menyediakan berbagai peluang untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi seluruh kliennya. Baru-baru ini, AMarkets telah menambahkan daftar pilihan instrumen keuangannya,dengan menambahkan 190 saham baru dari perusahaan terbesar dan paling menjanjikan sehingga para pedagang dapat memperoleh keuntungan lebih banyak lagi.

Daftar baru termasuk saham BlackRock, CBOE, Coinbase, GameStop, Moody's, 3M, Virgin Galactic, Spotify, Toyota, dan saham raksasa lainnya. Sekarang, klien AMarkets memiliki akses ke pasar saham dengan lebih dari 400 perusahaan publik, yang akan memungkinkan Anda untuk mendiversifikasi portofolio perdagangan Anda dan berdagang secara lebih efektif. Ini bukan perbaikan yang pertama dalam kondisi perdagangan saham yang diperkenalkan oleh AMarkets. Sebelumnya, perusahaan juga telah mengumumkan pengurangan sebanyak tiga kali lipat dalam biaya swap menjadi 2,5 persen tetap per tahun, yang merupakan salah satu penawaran terbaik di industri ini.

AMarkets berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan perdagangannya agar memberikan proses perdagangan dengan lancar dan senyaman mungkin bagi klien kami. Seiring dengan penambahan saham baru, AMarkets telah meningkatkan fungsionalitas situs webnya secara signifikan dengan menambahkan fitur baru di bagian "Instrumen Perdagangan" dengan tampilan yang leibih ramah pengguna. Sekarang setiap klien dapat menggunakan kotak pencarian untuk mencari instrumen yang Anda minati dan melihat informasi terperinci tentang kondisi perdagangan dan kutipan harga langsung di situs web.

Fitur baru dari bagian "Instrumen Trading":

Pencarian cepat dengan nama instrumen trading atau simbol ticker.

Peralihan yang nyaman antara kelas aset: mata uang, komoditas, indeks, logam, saham, obligasi, dan mata uang kripto.

Indikator perubahan profitabilitas secara mingguan. Di sebelah kanan pda setiap instrumen trading, Anda dapat melihat perubahan profitabilitas selama seminggu terakhir. Nilai negatif ditandai dengan warna merah untuk kenyamanan, dan nilai positif ditandai dengan warna hijau. Gunakan data ini untuk memindai pasar dan memilih instrumen terbaik untuk trading.

Spesifikasi terperinci untuk setiap instrumen perdagangan: dapatkan informasi terkini tentang besaran ukuran spread minimum dan rata-rata, swap Beli dan Jual, nilai satu lot, komisi, rasio leverage, Stop Level/Limit, dan jam perdagangan.

AMarkets melanjutkan pengembangan di Indonesia, berkat semakin banyaknya instrumen investasi dan trading berkualitas tinggi yang tersedia bagi warga negara Indonesia.

AMarkets telah mencapai pencapaian yang luar biasa di Indonesia, yang buktikan oleh sejumlah penghargaan yang berharga. Selama setengah tahun terakhir saja, broker telah memenangkan beberapa nominasi bergengsi, termasuk:

Broker Terpercaya Indonesia 2022 oleh Majalah Bisnis Internasional;

Broker dengan Pertumbuhan Tercepat Indonesia 2021 dari World Economic Magazine Awards;

Broker Online Terbaik Indonesia 2021 oleh Majalah Global Brands.

AMarkets terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (FSA) Saint Vincent and the Grenadines (nomor lisensi 22567 IBC 2015) dan merupakan anggota lama dari The Financial Commission, DRO independen, yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa terkait keuangan di pasar. Jika terjadi perselisihan, klien AMarkets akan mendapatkan opini yang profesional dan tidak memihak dari Financial Commission. Jika Komisi Keuangan memutuskan untuk mendukung klien, klien akan berhak atas kompensasi hingga €20.000 per klaim.

Jika Anda ingin membuka akun dan menguji kondisi trading dari broker online terpercaya di Indonesia, silakan ikuti tautan ini.

(CM)

(Wid)