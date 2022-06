AMarkets broker multi-aset yang diakui secara global terus berusaha untuk menyediakan berbagai peluang untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi seluruh kliennya.

Baru-baru ini, AMarkets telah menambahkan daftar pilihan instrumen keuangannya,dengan menambahkan 190 saham baru dari perusahaan terbesar dan paling menjanjikan sehingga para pedagang dapat memperoleh keuntungan lebih banyak lagi. Daftar baru termasuk saham BlackRock, CBOE, Coinbase, GameStop, Moody's, 3M, Virgin Galactic, Spotify, Toyota, dan saham raksasa lainnya.

Komitmen Tingkatkan Layanan

Saat ini, klien AMarkets memiliki akses ke pasar saham dengan lebih dari 400 perusahaan publik, yang akan memungkinkan Anda untuk mendiversifikasi portofolio perdagangan Anda dan berdagang secara lebih efektif.

Ini bukan perbaikan yang pertama dalam kondisi perdagangan saham yang diperkenalkan oleh AMarkets. Sebelumnya, perusahaan juga telah mengumumkan pengurangan sebanyak tiga kali lipat dalam biaya swap menjadi 2,5 persen tetap per tahun, yang merupakan salah satu penawaran terbaik di industri ini.

AMarkets berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan perdagangannya agar memberikan proses perdagangan dengan lancar dan senyaman mungkin bagi klien kami. Seiring dengan penambahan saham baru, AMarkets telah meningkatkan fungsionalitas situs webnya secara signifikan dengan menambahkan fitur baru di bagian "Instrumen Perdagangan" dengan tampilan yang lebih ramah pengguna.

Fitur baru dari bagian "Instrumen Trading"

Guna meningkatkan kualitasnya dalam pengenalan saham terbaru. AMarkets juga telah meningkatkan bagian "Instrumen Trading". Kini pengguna dapat menerima laporan terperinci tentang kondisi perdagangan secara langsung sehingga dapat memberikan pengalaman trading yang cepat dan menyenangkan.

Fitur apa saja yang tersedia?

1. Pencarian cepat berdasarkan nama instrumen trading atau ticker.

2. Perpindahan yang nyaman antar grup: mata uang, komoditas, indeks, logam, saham, obligasi, dan mata uang kripto.

3. Indikator profitabilitas secara mingguan.

4. Chart pada masing-masing instrumen dengan pilihan periode: satu hari, satu bulan, satu tahun, sepanjang masa dan lain-lain.

5. Spesifikasi detail untuk setiap instrumen perdagangan: spread, swap, margin, ukuran lot, level Stop Limit dan banyak lagi.

Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda tak perlu risau masalah keamanan. AMarkets telah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan, Financial Services Authority (FSA) Saint Vincent and the Grenadines (nomor lisensi 22567 IBC 2015) dan merupakan anggota lama dari The Financial Commission, DRO independen, yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa terkait keuangan di pasar.

Jika terjadi perselisihan, klien AMarkets akan mendapatkan opini yang profesional dan tidak memihak dari Financial Commission. Jika Komisi Keuangan memutuskan untuk mendukung klien, klien akan berhak atas kompensasi hingga €20.000 per klaim.

Jika Anda ingin membuka akun dan menguji kondisi trading dari broker online terpercaya di Indonesia, bisa cek di link berikut ini.

(CM)

(Wid)