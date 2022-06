JAKARTA - Kabar gembira untuk para traveller atau yang suka jalan-jalan dan membuat konten. Pada bulan Juni ini, RCTI+ melalui fitur Home of Talent Plus (HOT+) kembali mengajak para penggunanya untuk mengikuti kompetisi online yang berhubungan dengan liburan, yakni Show Your Talent Holiday.

Pada Show Your Talent Holiday para pesertanya cukup mengupload video perjalanan mereka layaknya mengupload di media sosial. Bedanya cukup unggah video tersebut melalui aplikasi RCTI+, tepatnya pada fitur HOT+.

Cara join kompetisi ini mudah, pertama pastikan sudah memiliki aplikasi RCTI+ yang gratis dapat di download di App Store maupun Play Store. Jika sudah download, bisa langsung masuk ke fitur Home of Talent Plus (HOT+). Fitur ini dapat diakses melalui klik icon HOT+ yang berada di bagian atas home RCTI+.

Klik icon competition di bagian bawah. Kalian akan langsung berpindah ke halaman menu kompetisi yang sedang berjalan di HOT+. Lalu pilih banner Show Your Talent Holiday.

Selanjutnya tersedia halaman syarat & ketentuan serta halaman video untuk melihat para content creator lain yang sudah mengunggah video challenge ini. Jika langsung mau mengunggah video, klik tombol “join” yang ada di bagian bawah.

Unggah video bertema HOLIDAY dengan keunikan dan kreatifitas seperti: fashion & make up ala liburan, vlog/tutorial saat liburan, review tempat berlibur, bakat dan keahlian menarik selama liburan. Terdapat juga beberapa lagu yang bisa digunakan untuk membuat video semakin menarik.

Jika sudah selesai mengambil video bisa klik upload, namun jangan lupa sertakan caption paling seru ya. Video yang sudah kalian unggah, bisa disebarkan juga lho di semua media sosial yang ada.

Informasi yang tidak kalah penting, dengan mengikuti Show Your Talent Holiday ini, kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik yang akan diumumkan setiap minggunya, serta hadiah utama yang akan diumumkan pada akhir kompetisi.

Tertantang bikin konten yang seru di HOT+? Langsung aja ikut dan upload konten versi kamu di Show Your Talent Holiday. Batas akhir upload video adalah 30 Juni 2022. Jika kalian penasaran bisa langsung saja cek hot.rctiplus.com.

