JAKARTA - 20 rumus Excel beserta fungsinya berikut wajib diketahui oleh pemula. Microsoft Excel termasuk salah satu piranti lunak yang ada di komputer maupun laptop yang digunakan untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka.

Umumnya, Microsoft Excel dalam menjalankan tugasnya memanfaatkan rumus yang ada. Terdapat banyak rumus Excel yang bisa dimanfaatkan dalam setiap pengolahan. Mulai dari penjumlahan hingga perhitungan data dalam jumlah besar.

Hanya saja, tidak semua pengguna memahami rumus-rumus dari Microsoft Excel. Lantas, apa saja rumus Excel beserta fungsinya yang wajib diketahui bagi pengguna Excel? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan berikut ini.

1. SUM

SUM adalah rumus Excel paling dasar yang memungkinkan kamu untuk menemukan jumlah atau total dari suatu nilai atau tabel yang ingin dihitung. bentuk rumus formatnya =SUM (nilai 1, nilai 2).

2. Pengurangan

Rumus pengurangan juga termasuk rumus paling dasar. Rumus ini memiliki format =SUM (A1,-B1). Format ini terlihat hanya perlu menambahkan simbol pengurangan (-) dari sel yang ingin dikurangi nilainya.

3. Perkalian

Rumus perkalian dalam Excel sangat mudah. Cukup dengan memasukkan rumus tanda sama dengan (=) diikuti dengan sel yang ingin dikalikan kemudian menyisipkan tanda bintang (*) di depan sel lainnya lalu enter. Sederhananya berikut format fungsinya =A1*B1.

4. Pembagian

Pembagian dalam Microsoft Excel juga termasuk rumus dasar. Fungsinya untuk membagi hasil nilai sel satu dengan nilai sel yang lain. Pembagian dalam Excel diformat dengan menyisipkan tanda garis miring (/) di depan sel yang ingin dibagi, yakni =A1/B1.

5. AVERAGE

Rata-rata juga termasuk rumus dasar Excel. Rumus ini ada untuk membantu dalam pengolahan data rata-rata dengan memasukkan nilai sel, atau rentang sel yang akan dihitung rata-ratanya. Formatnya adalah =AVERAGE (A1,B1, C1, D1, dan seterusnya) atau =AVERAGE (nilai sel awal : nilai sel terakhir).

6. SUMIF

Format rumus SUMIF ini digunakan bila ingin mengetahui nilai sesuatu berdasarkan identifikasi dari beberapa kriteria. Format rumusnya =SUMIF (range, criteria [sum range]).

Range adalah rentang yang sedang ingin diuji menggunakan kriteria. Sementara kriteria adalah sel yang digunakan untuk memfilter nilai itu sendiri, sedangkan sum range adalah sebuah kisaran opsional yang boleh ada atau tidak.

7. AND

And termasuk dalam fungsi logika rumus Microsoft Excel. AND digunakan untuk menentukan apakah semua kondisi dalam sebuah tes TRUE.

AND mengembalikan BENAR jika semua argumennya mengevaluasi ke BENAR, dan mengembalikan SALAH jika satu atau beberapa argumen mengevaluasi ke SALAH.

Format fungsi AND adalah =AND(logika1, [logika2], ...). Logika1 diperlukan sebab termasuk kondisi pertama yang ingin diuji dan dapat mengevaluasi TRUE atau FALSE. Sedangkan logika2 dan lainnya adalah kondisi tambahan.

8. NOT

Selain AND ada ;pula rumus NOT dalam fungsi logika Excel. Rumus ini digunakan ketika ingin memastikan satu nilai tidak sama dengan yang lain. Rumus fungsi NOT berupa =NOT(logika), dengan keterangan logika sebagai argumen yang diperlukan untuk menilai atau ekspresi yang bisa dievaluasi ke TRUE atau FALSE.

Diketahui jika logikanya adalah False, NOT akan mengembalikan TRUE, juga sebaliknya.

9. OR

Fungsi OR dalam Excel digunakan untuk mengembalikan BENAR jika semua argumennya mengevaluasi ke BENAR. Dan kondisi yang sama juga berlaku pada argumen SALAH.

Rumus fungsi OR yaitu =OR(logika1, [logika2], ...), dengan argumen logika1 diperlukan sebagai kondisi pertama untuk mengevaluasi BENAR maupun SALAH. Sementara logika2 sebagai kondisi tambahan yang bisa kamu uji hingga 255 kondisi.

10. AREAS

Fungsi AREAS termasuk fungsi Excel yang digunakan untuk mengembalikan jumlah area dalam sebuah referensi. Area adalah rentang sel berdekatan atau sel tunggal. Sintaks dari rumus satu ini berupa =AREAS(reference).

11. CHOOSE

CHOOSE dalam rumus Excel digunakan untuk memilih satu dari 254 nilai berdasarkan jumlah indeks. Rumus ini memiliki sintaks =CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...). Index_num diperlukan untuk menentukan argumen nilai mana yang dipilih, value1 juga diperlukan, dan value selanjutnya bersifat opsional.

12. VLOOKUP

Fungsi rumus Excel ini untuk menemukan berbagai hal di tabel atau rentang menurut baris. Rumusnya adalah =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]). Sebagai contoh, =VLOOKUP("Jati",B2:E7,2,FALSE).

13. MATCH

Fungsi MATCH dalam Excel memiliki sintaks =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type]). Rumus ini digunakan untuk mencari suatu nilai tertentu pada range, list, atau tabel, untuk kemudian mengembalikan (menghasilkan atau menampilkan) posisi relatif nilai tersebut di range, list, atau tabel.

14. COUNT IF

Rumus Excel COUNTIF termasuk fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Fungsi COUNTIF berbentuk, =COUNTIF(Tempat Anda ingin mencari?, Apa yang ingin dicari?).

15. SINGLE IF

Rumus Excel IF termasuk salah satu fungsi yang paling banyak digunakan. Dalam fungsi ini kamu bisa membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Sehingga, pernyataan IF dapat memiliki 2 hasil. Syntak dari rumus Excel ini adalah =IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]).

16. MULTI IF

Fungsi rumus Excel IFS untuk memeriksa apakah satu atau beberapa kondisi terpenuhi dan mengembalikan nilai yang sesuai dengan kondisi Benar pertama.

Sintaks fungsi IFS adalah =IFS([Sesuatu Benar1, Nilai jika Benar1, Sesuatu Benar2, Nilai jika Benar2, Sesuatu Benar3, Nilai jika Benar3). Fungsi ini memungkinkan kamu untuk menguji hingga 127 kondisi yang berbeda.

17. DAY

Fungsi rumus Excel Days digunakan untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal. Rumus ini juga berfungsi untuk melakukan countdown event tertentu, atau mengetahui masa kadaluarsa suatu produk. Sintaks formatnya adalah =DAYS(end_date, start_date)

18. DATE

DATE termasuk rumus Excel yang memiliki sintaks =DATE(year,month,date). Fungsi ini kerap kali digunakan untuk menampilkan nomor seri sekuensial yang menampilkan suatu tanggal.

19. LOWER

LOWER termasuk rumus Excel yang bisa mengkonversi semua huruf besar menjadi huruf kecil dalam string teks. Dengan sintaks =LOWER(text), teks berisi huruf kecil yang ingin dikonversi.

20. UPPER

Berkebalikan dari LOWER, UPPER kerap digunakan untuk mengonversi teks menjadi huruf besar. Rumus Microsoft Excel yang harus dimasukkan adalah =UPPER(text).

Demikian 20 rumus Excel beserta fungsinya yang wajib diketahui oleh pemula, semoga bermanfaat.