JAKARTA - Kemajuan teknologi terus berkembang pesat hingga saat ini. Mulai dari munculnya smartphone, smart cooker, hingga smart home. Rumah pintar atau smart home adalah sistem yang menjadikan segala hal di rumah lebih canggih, di mana seluruh perangkat saling terhubung dan pemilik rumah dapat mengendalikannya secara remote.

Secara tampilan rumah pintar memang tidak jauh berbeda dengan rumah konvensional pada umumnya. Namun, dalam rumah pintar penghuni dapat mengontrol berbagai fasilitas seperti suhu ruangan, menghidupkan atau mematikan TV, keamanan rumah, juga pencahayaan dari jarak jauh.

Dengan adanya rumah pintar, penghuni bisa memperoleh kenyamanan yang mumpuni, sebab sistem ini akan membantu mereka dalam melakukan berbagai aktivitas rumah. Bahkan ketika penghuni meninggalkan rumah, mereka tetap bisa mengontrol sistem keamanan setiap saat. Sudah terbayang dengan kemudahannya, bukan?

Tak sampai disitu, berikut adalah 5 kelebihan yang akan Anda dapatkan ketika memasang sistem smart home di rumah.

Efisien

Mengatur segala perabot elektronik dari satu โ€˜pintuโ€™ tentu membuat segala sesuatunya praktis dan efisien. Anda bisa menggunakan hanya satu remote kontrol untuk mengoperasikan air conditioner, televisi, radio, dan masih banyak lagi.

Di samping itu, untuk mengoperasikan smart home, Anda tidak perlu mempelajarinya secara rumit. Yang harus Anda lakukan hanya belajar satu aplikasi dari smart phone atau tablet agar lancar mengoperasikan sistem smart home ini. Mudah, banget kan?

Mengontrol penggunaan energi

Lupa mematikan lampu atau perangkat elektronik di rumah tentu akan membuat tagihan listrik melonjak. Dengan konsep smart home yang dapat mengontrol berbagai perangkat elektronik dari jarak jauh, Anda akan lebih mudah mematikan peralatan elektronik di rumah hanya melalui smartphone. Sehingga energi listrik di rumah tidak akan terbuang sia-sia.

Fleksibel

Percaya atau tidak, smart home memang terbukti mempermudah hidup. Pasalnya, saat Anda ingin mengganti perabotan elektronik di rumah dengan yang baru, Anda hanya perlu mengintegrasikan alat tersebut ke dalam sistem.

Tanpa smart home Anda mungkin harus memelajari sistem baru setiap mengganti atau menambah perabot elektronik dengan yang baru. Akan tetapi, dengan adanya teknologi terbaru ini, Anda hanya perlu mengganti atau menambahkan alat elektronik tersebut ke dalam sistem agar langsung bisa dikontrol melalui sistem yang sama.

Kualitas hidup meningkat

Pemasangan rumah pintar saat ini memang tergolong memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, hal itu akan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Artinya, memasang smart home dapat menjadikan keluarga hidup dengan kecanggihan teknologi serta menghadirkan kemudahan pada aktivitas di rumah Anda.

Keamanan rumah meningkat

Pemasangan sensor khusus yang diletakkan di depan pintu akan menjadikan tidak sembarang orang bisa keluar masuk rumah Anda. Ini juga menjadi salah satu kelebihan dari rumah pintar. Sensor tersebut dapat beragam, mulai dari fingerprint, password, atau foto wajah. Dengan begitu, rumah Anda akan menjadi lebih aman.

Tidak hanya itu, manfaat smart home juga mampu mengawasi lingkungan sekitar rumah menggunakan kamera pengintai serta mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan dalam rumah. Untuk itu Anda tidak perlu lagi berkeliling rumah mengecek keamanan sebelum tidur, sebab semuanya sudah dapat dilakukan dengan bantuan rumah pintar.

