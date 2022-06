JAKARTA - Di pameran teknologi informasi Indocomtech 2022 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), PT Denka Pratama Indonesia kembali berpatisipasi setelah dua tahun absen.

Distributor resmi beragam perangkat teknologi ini hadir dengan membawa segudang produk serta promo menarik.

BACA JUGA:6 Cara Mengganti Font di Android Supaya Tampilan Lebih Keren

Untuk kategori fotografi dan videografi, PT Denka Pratama Indonesia menghadirkan Insta360, Moza, Saramonic, Hollyland, Feiyutech, OBSBOT, Beike, Akaso, PowerVision, TT Artisan, SmaliRig, dan YC Onion.

Sementara kategori lain ada field monitor Feelworld, smartTv Eiboard, sportwatch Coros, hingga laptop Chuwi.

“Kami sadar akan menjamurnya para pembuat konten di tanah air. Untuk itu kami menghadirkan berbagai perangkat vlogging seperti brand Insta 360, Akaso, Moza, Feiyu serta microphone Saramonic," kata Vice President PT Denka Pratama Indonesia, Suryanto dalam konferensi pers, dikutip Minggu (26/6/2022).

"Selain perangkat vlogging, kami juga menghadirkan produk laptop Chuwi yang menjadi lineup brand terbaru yang kami tawarkan kepada para pegiat industri kreatif saat ini. Tak lupa kami juga memberikan diskon khusus up to 80% dan cash back up to Rp 200 ribu selama pameran Indocomtech ini," tambahnya.

Suryanto menuturkan ajang Indocomtech adalah suatu event pameran besar dimana PT Denka Pratama Indonesia sendiri ikut serta untuk bisa memperkuat branding awarness dari brand-brand ternama yang didistribusikan. Lebih lanjut, Suryanto menargetkan event Indocomtech tahun ini sebagai sarana yang ideal untuk mempertegas posisi PT Denka Pratama Indonesia sebagai salah satu distributor perangkat teknologi terbaik di Indonesia sekaligus menyapa konsumen secara langsung. “kami memiliki goals untuk bisa berinteraksi langsung dengan para konsumen yang akan datang ke pameran ini. Sehingga para pengunjung dapat mengetahui dan mencoba secara langsung teknologi terupdate dari brand-brand yang kami distribusikan," ucapnya. Hendra sebagai CMO Marketing PT Denka Pratama Indonesia mengungkapkan misi perusahaan untuk konsisten dalam mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang terpercaya dan memantapkan posisi sebagai distributor resmi produk penunjang aktivitas videografi dan fotografi. "Target utama kami adalah untuk memperkenalkan diri sebagai distributor produk fotografi dan videografi berkualitas serta produk lainnya. Adapun produk unggulan kami beragam dari tiap kategori. Untuk kamera ada Insta 360, untuk sound ada Saramonic, dan untuk IT kami punya laptop Chuwi," pungkasnya.