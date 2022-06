JAKARTA - Ajang pameran teknologi informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia, Indocomtech, akhirnya kembali digelar mulai tanggal 22-26 Juni 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) setelah dua tahun absen.

Jika dibanding dengan tahun 2019 lalu, trafik pengunjung Indocomtech tahun 2022 ini terpantau menurun.

Hal ini, juha diamini oleh PT Denka Pratama Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam ajang pameran tersebut.

"Kami pernah ikut Indocomtech di tahun 2019 dan jelas trafik pengunjung menurun. Mungkin ini pengaruh Covid-19 juga ya," kata Chief Marketing Office PT Denka Pratama Indonesia Hendra, dikutip Minggu (26/6/2022).

Hendra memaparkan, pada tahun 2019 lalu aktifitas pameran lebih banyak. Ia menyebut ada dua Hall yang digunakan untuk pameran, berbeda dari sekarang yang hanya menggunakan satu Hall saja.

"Kami akui memang trafik pengunjung menurun, tetapi kami pastikan booth kami jauh lebih besar. Kami memiliki goals untuk bisa berinteraksi langsung dengan para konsumen yang akan datang ke pameran ini," paparannya.

Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan bahwa pihaknya membawa segudang produk serta promo menarik yang mencakup field monitor Feelworld, smartTv Eiboard, sportwatch Coros, hingga laptop Chuwi.

Tidak berhenti di situ, PT Denka Pratama Indonesia juga menghadirkan produk fotografi dan videografi seperti Insta360, Moza, Saramonic, Hollyland, Feiyutech, OBSBOT, Beike, Akaso, PowerVision, TT Artisan, SmaliRig, dan YC Onion.

“Kami sadar akan menjamurnya para pembuat konten di tanah air. Untuk itu kami menghadirkan berbagai perangkat vlogging. Tidak lupa kami juga memberikan diskon khusus up to 80% dan cash back up to Rp 200 ribu selama pameran Indocomtech ini," pungkas Hendra.

Untuk diketahui, pameran Indocomtech 2022 masih akan terus digelar hingga 26 Juni besok.

Masyarakat bisa mengunjungi pameran ini mulai pukul 10.00-21.00 WIB dengan tiket Rp25 ribu per orang.