JAKARTA - Vinero Indonesia, baru saja menyabet penghargaan di Indonesia Award Magazine sebagai "Top Brand Products Winner 2022". Hal ini menunjukkan kepuasan konsumen Indonesia terhadap produk-produk yang dihasilkan Vinero.

"Terima kasih telah memercayakan penghargaan ini kepada kami. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik ke depannya," ujar Head Project Vinero Indonesia, Kevin, S.E.

Brand yang baru diluncurkan sejak awal 2021 ini berfokus pada produk-produk penunjang smart home dan tren teknologi lainnya. Di antaranya yaitu robot vacuum, air purifier, portable cleaner, smart door lock, UV sterilizer, portable warmer, smart towel rack, toothbrush sterilizer, dan lain sebagainya.

Dengan tagar khasnya #easierlife, Vinero Indonesia berharap produk-produk yang dihasilkan bisa lebih mempermudah hidup konsumen.

Indonesia Award Magazine yang dilangsungkan pada bulan Juni 2022 ini merupakan ajang penghargaan kepada merek-merek yang berhasil memperkenalkan brand dan diterima oleh masyarakat Indonesia.

Penghargaan terhadap brand Vinero Indonesia diserahkan langsung oleh Rajasa Pranadewa selaku ketua penyelenggara Indonesia Award Magazine. Beliau menyebutkan bahwa award ini dirancang oleh para praktisi yang berkolaborasi dengan pakar branding, dan diluncurkan sebagai formula praktis yang telah terbukti membawa keberhasilan.

Lebih lanjut, beliau menuturkan, semua orang yang mendapat penghargaan ini beruntung karena menerima solusi dan senjata ampuh untuk menghadapi tren dunia usaha dan bisnis yang saat ini mengalami pergeseran penuh ketidakpastian.

Di tengah tingginya gejolak dunia usaha dan bisnis, Vinero Indonesia tetap mampu menunjukkan konsistensi yang luar biasa selama setahun terakhir dalam bersaing dengan brand lainnya, mengingat harga-harga produk Vinero Indonesia yang sangat kompetitif.

