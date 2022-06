JAKARTA - Pemberitahuan Are You Still Watching di Netflix, sering muncul ketika menonton di aplikasi tersebut. Tetapi, ada cara untuk mematikannya.

Dikutip dari SlashGear, Rabu (29/6/2022), notifikasi Are You Still Watching (Apakah Anda Masih Menonton) bakal muncul ketika pengguna beralih sesaat dari Netfix dan kembali lagi.

Sebenarnya, apa tujuan Netflix mengeluarkan pop up Are You Still Watching? Ternyata untuk memastikan tidak ada data atau kuota internet terbuang sia-sia apabila penggunanya tidak menonton apapun.

Netflix juga ingin membantu para pelanggannya untuk menghindari terlewatnya episode film apabila selama menonton pengguna tertidur atau melakukan hal lain.

Mereka menyadari bahwa sulit untuk mengingat apabila banyak episode yang telah berlalu selama melakukan kegiatan lain.

Sementara itu, banyak pengguna yang ingin menonaktifkan fitur teesebut. Bagi sebagian pengguna, hal ini dinilai mengganggu. Lantas bagaimana cara menonaktifkannya? Simak caranya berikut ini.

Cara mematikan Are you Still Watching di desktop 1. Ketika membuka browser, silahkan akses akun Netflix yang dimiliki 2. Klik profil Netflix anda lalu menu Tarik-turun akan muncul dibawah avatar profil 3. klik ubah yang terdapat di pengaturan pemutaran 4. centang opsi “Putar otomatis episode di semua perangkat”. 5. Klik Simpan untuk konfirmasi keputusan. Cara Mematikan Are you Still Watching di Smartphone 1. Ketuk profil Netflix yang dimiliki 2. Pilih gambar profil yang terletak pada sudut kanan atas 3. Pilih kelola profil di bawah nama pengguna dan foto profil 4. Pilih gambar profil 5. Aktifkan tombol disebelah Autoplay Next Episode 6. Ketuk selesai untuk mengkonfirmasi. Cara Mematikan Are you Still Watching dari Chrome 1. Temukan Never Ending Netflix di Chrome Store 2. Klik tombol tambahkan ke Chrome. 3. Pilih add ekstensi pada pop-up yang muncul. 4. Klik ekstensi di Chrome 5. Klik Never Ending Netflix 6. Checklist otomstis putar Demikian ulasan mengenai tiga cara matikan fitur Are you Still Watching di Netflix, semoga bisa membantu.