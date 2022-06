JAKARTA - Seringkali ketika sedang mengakses suatu situs, ataupun aplikasi yang ingin dibuka, diharuskan mengisi CAPTCHA. Bukan tanpa alasan, CAPTCHA sendiri memiliki lima fungsi serta empat jenis.

Sebelum mengetahui kegunaan dan ragamnya, sebenarnya apa itu CAPTCHA?

Dilansir dari akun Instagram Kementerian Komunikasi dan Indormatika (Kominfo), Kamis (30/6/2022), CAPTCHA adalah singkatan dari Completely Automated Public Turing test to tell Computer and Humans Apart.

Tujuan dari digunakannya CAPTCHA sendiri, sebagai tindakan verifikasi yang nantinya dapat mengindentifikasi apakah pengunjung situs atau aplikasi tersebut benar-benar manusia atau robot.

Lalu, apa lima fungsi dari keberadaan CAPTCHA? Penjelasannya simak di bawah ini:

1. Menghindari komentar spam di Website

2. Menghindari akun-akun palsu yang dapat merugikan situs ataupun aplikasi

3. Digunakan untuk memastikan keamanan transaksi pada online shop dan juga memastikan transasksi tersebut tidak dilakukan oleh robot.

4. Mencegah peretasan dengan menggunakan modus memperbanyak e-mail.

5. Digunakan untuk melakukan online polling secara adil.

Kemudian, apa saja empat jenis dari CAPTCHA? Simak jawabannya berikut ini:

1. CAPTHA teks Teks dari CAPTCHA biasanya terdiri dari angka dan huruf yang acak. 2. CAPTCHA Mengidentifikasi gambar CAPTCHA kali ini meminta pengakses untuk memilih gambar yang dibagi dalam kotak. Gambar inu harus di pilih sesuai kategori yang diperintahkan CAPTCHA. 3. CAPTCHA Saya Bukan Robot CAPTCHA kali ini adalah yang paling sering ditemukan dan yang paling mudah. Cara melakukannya adalah meminta pengakses untuk mencentang kotak yang telah disediakan. 4. CAPTCHA Matematika CAPTCHA ini meminta pengakses untuk mengerjakan persoalan matematika sederhana. Itulah beberapa hal mengenai CAPTCHA, dengan adanya CAPTCHA dapat membantu para pemiliki situs dan juga aplikasi melacak siapa saja yang telah mengakses atau menggunakan layanannya.