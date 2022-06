JAKARTA - Pengguna sistem operasi (OS) Windows tidak sedikit menggunakan PIN pada laptop atau komputer (PC), tujuannya agar tidak sembarangan diakses orang lain.

Dilansir dari Digital Trends, Kamis (30/6/2022), fitur PIN sendiri, terbilang sangat penting bagi pengguna Windows yang membutuhkan privasi lebih.

Namun, jika memang tidak terlalu membutuhkan PIN, fitur ini bisa dimatikan.

Apabila mengalami kendala atau bingung dalam mematikan PIN pada Windows, khususnya Windows 10 dan 11, simak langkah-langkahnya berikut ini.

Cara Mematikan PIN di Windows 10

- Pilih menu start dan pilih settings.

- Setelah pengaturan terbuka, pilih akun.

- Pilih opsi masuk dari menu di sebelah kiri.

- Pilih opsi Windows Hello PIN lalu tekan ubah atau hapus PIN.

- Klik hapus, lalu akan mendapatkan konfirmasi dan tekan hapus lagi.

- Jika tombol hapus berwarna abu-abu, matikan tombolnya lalu masuk Windows Hello pilih require Windows Hello sign-in for Microsoft accounts.

- Setelah dimatikan, tombol hapus tidak lagi berwarna abu-abu.

Cara mematikan PIN di Windows 11

- Klik kanan pilih start Windows dan pilih settings.

- Pilih akun dan pilih tab opsi masuk.

- Pilih opsi PIN (Windows Hello) klik tombol hapus lalu akan ada konfirmasi tindakah pilih hapus PIN masuk ini.

- Sama seperti Windows 10, jika tombol hapus berwarna abu-abu, matikan dengan cara masuk Windows Hello untuk akun Microsoft.

- Pilih sakelar di dalam tab opsi.

- Matikan sakelar, lalu pilih opsi hapus PIN. Jika sudah mengikuti cara diatas, tidak akan berwarna abu-abu.

- Klik hapus dan konfirmasi ulang yang dihapus.

Itulah cara untuk menghapus PIN Sign In di Windows 10 dan 11. Semoga bermanfaat.

(amj)