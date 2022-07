JAKARTA - Cara instal Windows 10 dengan USB flashdisk terbilang mudah. Jadi, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa perlu membawa perangkat ke tempat servis.

Dirangkum dari berbagai sumber, waktu yang dibutuhkan selama menginstal Windows 10 dengan USB flashdisk pun tidak lama, Anda hanya pelu menunggu beberapa menit.

Kendati demikian, perangkat tetap perlu dihubungkan dengan charger selama proses instalasi berjalan, supaya perangkat tidak mati karena kehabisan daya.

Lantas, bagaimana cara instal Windows 10 dengan USB flashdisk? Selengkapnya simak berikut ini.

Langkah awal untuk menginstal Windows 10 dengan flashdisk adalah menyiapkan terlebih dahulu flasdisk dan jadikan sebagai media instalasi pada perangkat. Ikuti petunjuk di bawah ini:

- Download tool media instalasi dan simpan di perangkat

- Hubungkan flashdisk

- Buka hasil download file tadi

- Pilih Ya ketika diminta konfirmasi perubahan perangkat

- Bakal muncul jendela persyaratan lisensi, guna melanjutkan klik Accept

- Pilih Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC, kemudian klik Next

- Atur lenguage, edition, architecture. Bila checkbox Use the remommended option for this PC masih tercentang hapus dahulu

- Kemudian, pilih enguage, edition, architecture sesuai perangkat yang akan diinstal, dan klik Next

- Terakhir, pilih flashdisk sebagai media yang akan digunakan atau klik USB falsh drive, dan klik Finish.

Kalau proses pembuatan media instalasi di flashdisk tuntas, begini cara instal Windows 10 dengan USB flashdisk: - Hubungkan flashdisk ke perangkat, nyalakan, pilih opsu Boot sebagai USB flash drive, isi kolom yang tersedia, klik Next - Klik Instal Now dan masukkan Product Key. Jika memakai Windows 10 dan menggunakan lisensi digital, klik tulisan I don't have product key, pilih versi yang diinginkan, dan klik Next - Masuk ke menu persyaratan lisensi, centak kotak I accept the license terms dan klik Next. Pilih Custom: Install Windows only (advanced) untuk menginstal - Kosongkan semua partisi dari disk, hapys semua Drive o dengan klik Drive o dan klik Delete, bakal tersisa Drive o Unallocated Space, pilih drive tersebut dan klik Next Demikian pembahasan mengenai cara instal Windows 10 dengan USB slashdisk, semoga bisa membantu.