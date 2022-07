JAKARTA - Apple dinilai telah mengusung logo yang unik, sebab perusaah mengadopsi konsel siluet buah apel dengan gigitan di salah satu bagiannya.

Dilansir dari SlashGear, Selasa (5/7/2022), banyak teori yang bermunculan mengenai alasan gigitan tersebut, mulai sudut pandang sains hingga agama, namun alasannya jauh lebih sederhana.

Sebuah teori berpendapat, logo Apple dinilai terinspirasi dari seorang Isaac Newton yang duduk di bawah pohon, di mana ia kejatuhan apel dan kejadian itu membuatnya berhasil melahirkan teori gravitasi.

Selain itu, logo Apple juga dianggap punya hubungan dengan Alan Turing, sosok babak komputasi modern. Sebab, jasadnya ditemukan dekat aple yang mengandung sianida dengan gigitan.

Lalu apa sebenarnya yang menginspirasi logo Apple tergigit? Simak selengkapnya di bawah ini.

Pencipta dari logo tersebut, Rob Jannof, mengungkapkan alasan sebenarnya dari gigitan pada logo Apple saat diwawancarai oleh Creative Bits.

“Ketika saya menjelaskan alasan sebenarnya mengapa saya terinspirasi membuat gigitan pada Apple, hal ini akan mengecewakan. Tetapi saya akan memberi tahu Anda," kata Jannof

"Saya mendesainnya dengan gigitan untuk memperjelasnya, sehingga orang mengerti bahwa ini adalah apel bukan buah ceri. Juga menurut saya agak ikonik apabila melihat apel tergigit,” ungkapnya.

Perancang dari logo ini, menepis bahwa saran gigitan itu adalah sebuah referensi untuk istilah cerdas dari komputasi byte, dan perancang tidak pernah mengetahui hal tersebut.

Janoff mengaku, sempat khawatir apabila Steve Jobs tidak menyukai pilihan dari desain logo yang telah dibuatnya.

Namun, dia tetap memberikan alternatif lain jika desainnya tidak disukai oleh CEO Apple itu.

Untungnya, Jobs memutuskan untuk mengambil dan tertarik pada desainnya karena dianggap out of the box.

“Steve menyukai ide tersebut, karena dia suka hal yang unik," ujar Janoff.

Walau beberapa account executive keberatan atas idenya, tetapi logo Apple tersebut masih tetap dipakai sampai saat ini.