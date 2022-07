JAKARTA - Ada tiga cara reset ulang HP Android yang wajib diketahui. Di era modern saat ini, Handphone (HP) Android yang beredar dan berkembang memiliki sejumlah fitur yang sangat bermanfaat.

Salah satunya adalah terdapat fitur mengembalikan HP Android ke setelan pabrik dengan cara reset secara total agar kembali ke pengaturan awal.

Umumnya, pengguna HP Android akan mengembalikan pengaturan ke pabrik saat mengalami masalah di ponsel pintarnya, seperti HP yang semakin lemot, hang, atau mengalami bootloop.

Reset ulang dapat menghapus semua data-data yang dimiliki, baik itu foto, dokumen, video, dan musik, sehingga pengguna harus melakukan proses backup terlebih dahulu atau memindahkan data-datanya ke perangkat lain.

Lantas, apa saja tiga cara reset ulang HP Android? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasan berikut ini.

1. Melalui Pengaturan

Reset ulang HP Android yang umum dilakukan melalui pengaturan. Sehingga, tidak perlu menginstal aplikasi tambahan apapun agar dapat mengembalikan HP android ke setelan pabrik. Caranya juga cukup mudah, sebagai berikut:

- Terlebih dahulu, masuk ke menu Pengaturan di HP Android.

- Kemudian, cari dan pilih menu Backup & Reset atau Cadangan & Setel ulang.

- Selanjutnya, tap Factory data reset atau Hapus isi yang tersimpan.

- Setelah itu, tunggu hingga proses reset HP selesai.

- Jika reset selesai, HP Android akan secara otomatis restart. Dan ketika HP hidup kembali, akan tampak seperti baru.

2. Di Recovery Mode

Recovery mode termasuk salah satu tempat pada sistem Android yang juga digunakan untuk mereset agar kembali ke setelan pabrik. Setiap merek HP Android memiliki kode yang berbeda untuk dapat masuk ke recovery mode. Berikut cara untuk masuk ke recovery mode.

- Samsung: Home + Volume Atas + Power

- Xiaomi: Power + Volume Atas

- Oppo: Volume Bawah + Power

- Asus: Power + Volume Up

- Vivo: Power + Volume Up

Setelah masuk di recovery mode, pengguna bisa menggunakan volume up sebagai navigasi ke atas, volume down sebagai navigasi ke bawah dan tombol home sebagai perintah OK.

Untuk melakukan reset, cukup memilih opsi Wipe Data/Factory Reset kemudian secara otomatis HP akan restart. Tunggu hingga proses selesai, maka HP akan kembali ke setelan pabrik.

3. Lewat Akun Google

Akun Google yang aktif pada HP Android juga dapat digunakan untuk mereset HP. Cara ini kerap digunakan untuk reset HP yang hilang atau dicuri agar HP tersebut dikunci secara otomatis dari jarak jauh. Caranya cukup mudah, sebagai berikut.

- Terlebih dahulu kunjungi android.com/find lalu login menggunakan akun google.

- Setelah itu, muncul beberapa opsi, yaitu Putar Suara, Kunci, dan Hapus.

- Selanjutnya pilih opsi menu Hapus. Maka secara otomatis semua data di HP Android akan dihapus kecuali data yang berada di penyimpanan kartu SD.

- Terakhir, HP akan memulai ulang dan ketika HP kembali aktif diharuskan untuk login kembali menggunakan akun Google.

Demikian pembahasab mengenai tiga cara reset ulang HP Android, semoga bisa membantu.