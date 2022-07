JAKARTA - Hai Sobat Gamer! Mau rasakan hujan cuan hanya dengan main game? Ayo langsung daftar dan main Top Shooter Competition di Games+!

Games+ Competition hadir kembali untuk Sobat Gamers lho, dengan membayar Rp 3.000 saja, kalian bisa mendapatkan cuan berkali-kali lipat. Kompetisi yang saat ini sedang diadakan adalah Top Shooter Competition dan Meteor Assault Competition.

Di Top Shooter Competition, Anda hanya perlu menendang bola kearah sasaran yang ada di gawang dengan tepat, setiap Anda berhasil memasukan bola kearah gawang, Anda akan mendapatkan skor. Jika Anda telah daftar Top Shooter Competition, maka skor Anda akan otomatis terhitung di Leaderboard, semakin banyak skor yang Anda kumpulkan, semakin besar kesempatan Anda untuk menang.

Untuk bisa mengikuti kompetisi ini, Anda hanya perlu log in akun Vision+ atau klik link berikut https://bit.ly/GamesPlusOkeZone_Link dan top up via Motion Pay atau Google Pay sebesar Rp 3.000 untuk bisa daftar dan langsung memainkan kompetisinya. Ingat, periode kompetisi ini dari tanggal 10 – 24 Juli 2022.

Anda bisa mendapatkan informasi seputar Games+ atau Top Shooter Competition dengan follow media sosial Games+ di Instagram @gamesplus.id atau Facebook GamesPlus.Id. Ingat, untuk terus pastikan nama Anda ada di Leaderboard, ya.

Hingga saat ini Gamesplus (Games+) memiliki 109 Games yang dapat dimainkan di aplikasi Visionplus. Gamesplus (Games+) merupakan bagian dari PT. Esports Star Indonesia (ESI), yang merupakan anak usaha dari MNC Digital Entertainment Tbk (MDE).

Jangan lupa untuk download aplikasi Vision+ di App Store atau Play Store. Jadilah yang ter-update dengan menonton streaming serial atau film dalam negeri dan luar negeri, games, dan hiburan lainnya dalam satu aplikasi Vision+.

(amj)