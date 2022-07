Surabaya - GoSend, layanan logistik on-demand terdepan di Indonesia bagian dari ekosistem digital terbesar di Indonesia, GoTo menggelar acara peluncuran layanan GoSend Car dan buku “Kiat Jitu Menjadi Best Seller: Dukungan GoSend untuk Pertumbuhan UMKM di Era Digital” di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Acara yang digelar pada Selasa 12 Juli 2022 bertajuk GoSend Update 2022 - Surabaya ini menghadirkan Steven Halim - Head of Logistics Gojek, Stephanie Octavia - Sales Operation and Product Senior Lead Logistics Tokopedia, Zulfikar - Perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Pemerintah Kota Surabaya, Angela Setiadi - Best Seller GoSend, pemilik All Day Bakes dan Lusiana Budirdjo - Best Seller GoSend, pemilik Moriko Mise.

Berdasarkan data, sinergi layanan logistik yang andal dan mitra e-commerce pun turut menjadi pilihan bagi para seller, di mana proporsi jumlah pesanan di Tokopedia yang dikirimkan menggunakan GoSend sebagai layanan logistik on-demand tumbuh dari 34 persen menjadi 81 persen dari seluruh pesanan yang dikirim menggunakan layanan logistik on-demand, jika dibandingkan antara Desember 2020 dan Desember 2021.

Foto: Gojek

Melanjutkan upaya berkelanjutan GoTo dalam mendukung pelaku UMKM melalui inovasi layanan dan teknologi, GoSend dan Tokopedia platform e-commerce yang juga merupakan bagian dari ekosistem GoTo bersama-sama menghadirkan GoSend Car, yaitu layanan pengiriman instan menggunakan mobil dengan jaminan satu hari sampai.

Steven Halim, Head of Logistics Gojek mengatakan pertumbuhan positif yang beriringan antara sektor e-commerce dan logistik on-demand membuat perusahaan menghadirkan GoSend Car bersama Tokopedia. Harapannya inovasi layanan ini dapat memberikan dampak yang baik bagi keseluruhan ekosistem GoTo, baik kepada para seller, pembeli dan terutama kepada mitra driver.

“Layanan GoSend Car akan menggunakan mitra atau armada dari GoCar. Melalui hadirnya layanan ini, kami harapkan bisa menjadi peluang baru bagi para mitra GoCar untuk mendapatkan penghasilan serta menjawab kebutuhan akan pengiriman barang berukuran besar yang tidak dapat diangkut oleh mitra roda dua,” katanya.

Stephanie Octavia, Sales Operation and Product Senior Lead Logistics Tokopedia, mengatakan, bagi Tokopedia, kemajuan bersama sangat penting, di mana pelayanan layanan logistik yang andal erat kaitannya dengan e-commerce.

“Adanya kolaborasi Tokopedia dengan GoSend menjadi sangat penting untuk bisa mendukung sekaligus memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat, di mana bersama kami menghadirkan GoSend Car di akhir Mei tahun ini, yang merupakan layanan pengiriman instan untuk barang besar yang pertama di platform Tokopedia. Dengan hadirnya GoSend Car, para penjual di Tokopedia akan melengkapi opsi untuk pengiriman barang besar, demi memudahkan para pembeli.”

GoSend Car memberikan opsi pengiriman yang lebih cepat dengan durasi maksimal 3 jam dan hemat karena berdasarkan tarif jarak per kilometer dan bukan berat. Pengiriman GoSend Car juga aman dengan dilengkapi fitur Live Tracking, Proof of Pick Up & Proof of Delivery yang disediakan oleh GoSend dan juga terlindungi oleh layanan asuransi pengiriman di Tokopedia.

Layanan ini ditujukan untuk pengiriman barang dengan limitasi berat 20-100 kg dan dimensi 100 x 100 x 80 cm. Jenis barang besar yang sering dibeli online antara lain peralatan rumah tangga, elektronik, hingga perawatan hewan.

Saat ini layanan GoSend Car baru tersedia di kota Surabaya untuk pengiriman barang yang dibeli melalui aplikasi Tokopedia dan dapat dipesan pada pukul 06.00 - 21.00 melalui aplikasi Tokopedia.

Steven mengatakan Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi fokus dari GoSend. Per Desember 2021, lebih dari 17 juta UMKM telah onboarding ke berbagai ekosistem digital di seluruh Indonesia dan diharapkan pada tahun 2024 jumlahnya bisa mencapai 30 juta.

Selain inovasi layanan baru, GoSend turut menghadirkan buku Kiat Jitu Menjadi Best Seller: Dukungan GoSend untuk Pertumbuhan UMKM di Era Digital yang merupakan bagian dari kampanye #BestSellerGoSend yang menjadi komitmen GoSend terhadap social seller atau para seller yang menggunakan media sosial dan juga platform e-commerce.

Foto: Gojek

Dalam kesempatan yang sama, Zulfikar, Perwakilan Dinkopdag Surabaya memberikan apresiasinya. “Upaya GoSend dalam merangkum peta jalan bagi UMKM di era digital sangat informatif, praktis, dan inspiratif bagi pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan pasar dan meningkatkan skala usaha, khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi.”

Steven menambahkan penyusunan buku ini untuk menjawab kebutuhan dan membekali para pelaku UMKM, khususnya social seller dengan wawasan yang relevan sehingga mereka mampu memaksimalkan potensi bisnisnya di era digital. “Buku ini juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dari para #BestSellerGoSend yang membagikan pengalaman serta tips dan trik lika-liku berwirausaha.”

Buku ini merangkum lanskap dan berbagai strategi bisnis UMKM di era digital, mulai dari strategi menangkap peluang dan merintis usaha baru setelah pandemi, strategi social selling atau teknik berbisnis masa kini yang mengandalkan kreativitas dalam berkomunikasi melalui media sosial, hingga tips membangun loyalitas konsumen.

Adapun pakar bisnis dan UMKM yang terlibat dalam penyusunan buku ini, antara lain Prof. Rhenald Kasali Ph.D (Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia/FEB UI dan Yuswohady, praktisi dan konsultan marketing di Inventure yang telah menulis 60 buku laris bertema bisnis dan pemasaran.

Lainnya yakni Yudo Anggoro, Kepala Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB Kampus Jakarta dan Direktur Center for Policy and Public Management SBM ITB, Wulan Ayodya, Konsultan wirausaha, pendiri lembaga kursus UMKMKU, serta penulis buku bertema kewirausahaan terbitan Elex Media Komputindo dan Arief Ardinugroho, konsultan bisnis dari Funtastic Consulting dan penulis buku bertema kewirausahaan terbitan Elex Media Komputindo.

Buku ini diterbitkan Elex Media Komputindo dan dapat dibeli di seluruh toko buku Gramedia di seluruh Indonesia dan official store Gramedia di platform Tokopedia. Seluruh keuntungan penjualan buku BestSeller akan digunakan untuk program pengembangan UMKM oleh GoSend.

Buku ini juga memuat informasi mengenai program #BestSellerGoSend, di mana para seller dapat bergabung dan mendapatkan promo spesial, program loyalty, welcome kit, Best Seller Award, hingga kegiatan sosialisasi dan edukasi agar dapat berjualan semakin laris.

