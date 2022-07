JAKARTA - Amazon kini sedang membagikan game PC gratis selama Prime Day 2022. Ada 30 judul yang bisa dimiliki oleh para gamer di seluruh dunia.

Diolah dari laman Prime Gaming, Kamis (14/7/2022), Prime Day sendiri merupakan event tahunan Amazon yang memberikan kesempatan agar para gamer bisa mengklaim game di Prime Gaming.

Kendati demikian, supaya bisa menikmati 30 game gratis di Prime Gaming, para gamer perlu memenuhi persyaratan yang ada, yakni terdaftar sebagai member Amazon Prime.

Namun, jika sudah berlangganan pengguna hanya perlu mengunjungi situs Prime Gaming untuk mengkalim game gratis yang telah disediakan.

Terdapat beragam genre game yang bisa diklaim, mulai dari TPS, racing, fighting, hingga action. Lalu, apa saja 30 game yang tersedia?

Berikut daftar 30 game gratis yang tersedia di Prime Game untuk diklaim para gamer:

1. Mass Effect Legendary Edition

2. Grid Legends

3. Need for Speed Heat

4. Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

5. Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast

6. Star Wars Republic Commando

7. 10 Second Ninja X

8. 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

9. Addling Adventures

10. Bang Bang Racing

11. Clouds & Sheep 2

12. Death Squared

13. Fatal Fury Special

14. Giana Sisters: Twisted Dreams

15. Gone Viral

16. HUE

17. Manual Samuel

18. Metal Slug 2

19. Metal Unit

20. Pumped BMX Pro

21. Puzzle of the Year — 10 Pack

22. Rain World

23. Road Trip — 3 Pack

24. Samurai Shodown II

25. Serial Cleaner

26. The Crow’s Eye

27. The Darkside Detective

28. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

29. The King of Fighters 2000

30. The King of Fighters 2002

Diketahui, Amazon memberikan penawaran uji coba gratis untuk Prime Gaming yang berlaku sampai 30 hari.

(amj)