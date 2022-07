Dengan berkembangnya teknologi, industri game turut menjadi salah satu industri yang mengalami peningkatan. Data dari Indonesia Esports Premier League (IESPL) tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-12 pemain game aktif di pasar gaming dunia dengan jumlah 62,1 juta pemain.

Semakin meningkatnya jumlah pemain game menjadikan aktivitas ini diakui sebagai salah satu cabang olahraga di Indonesia pada 2020. Tidak sedikit juga pelatihan yang digelar untuk para penggemar game yang menekuni aktivitas ini agar dapat menjadi atlet cabang olahraga ini atau yang akrab dikenal sebagai atlet e-sport.

Di sisi lain, peningkatan industri game ditunjukan dengan semakin banyaknya jenis game yang dapat diunduh dengan mudah di komputer maupun gawai. Para penggemar game juga dengan senang hati melengkapi kebutuhan item atau koin dalam permainan agar dapat karakter mereka lebih jago.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, banyak aplikasi game yang menawarkan voucher sebagai alat pembelian item di dalam game. Di bawah ini adalah beberapa cara mudah buat penggemar game online dalam membeli voucher game dengan harga yang terjangkau, aman, dan cepat:

1. Cari Situs Layanan Pembelian Voucher Game

Di masa sekarang, pembelian voucher game online menjadi lebih mudah karena kehadiran beragam layanan. Para penggemar game online bisa memanfaatkan beragam layanan situs pembelian voucher game online seperti Google Play, Codashop, BANGJEFF.com, Upoint, dan Ximpay dengan berbagai kemudahan dan keunggulan masing-masing. Situs atau aplikasi tersebut juga biasanya menyediakan promo spesial untuk penggunanya.

2. Sesuaikan dengan Kebutuhan

Beragam situs pembelian voucher game online tersebut, tentunya memiliki variasi paket game yang bisa disesuaikan dengan game favorit para pemain. Meskipun dihadirkan dengan harga yang terjangkau, belilah paket, nominal voucher atau top up diamond sesuai dengan kebutuhanmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih berhemat dengan tidak impulsif.

3. Selalu update dengan Event Promo dalam Game

Tak jarang, game online menghadirkan event ke dalam in game untuk menarik para pemainnya. Dalam event tersebut, biasanya pemain harus memiliki level tertentu atau mengikuti event hingga syarat dan ketentuan yang tertulis untuk bisa membeli karakter atau diamond dengan harga promo.

Oleh karena itu, pemain sebaiknya update dengan info terkini dengan selalu mengaktifkan notifikasi dari game atau mengikuti akun media sosial game dan berita game yang disukai untuk mendapatkan kabar terbaru.

4. Manfaatkan Promo dari Layanan Pembayaran Digital

Pada setiap situs layanan pembelian voucher game online, seringkali ada promo-promo yang ditawarkan. Agar pembelian voucher game online ataupun top up game menjadi lebih murah dan menguntungkan,penggemar game juga bisa memanfaatkan promo yang diberikan oleh layanan pembayaran digital, seperti ShopeePay.

Itulah keempat tips agar pembelian voucher game online dan top-up koin atau diamond game menjadi lebih murah dan terjangkau. Gunakan ShopeePay sebagai metode pembayaran agar pembelian game online menjadi lebih hemat dan mudah. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat di sela kegiatan bermain game agar kesehatan tubuh dan mata tetap terjaga.

5 Cara Mudah Dapat Promo Top Up Game

Untuk memenuhi kebutuhanmu akan layanan top up game online, kali ini kita bahas 5 cara mudah dan terbaru dapat promo game online. Termasuk untuk mendapatkan promo voucher game online. Penasaran? Yuk langsung saja pakai 5 cara ampuh ini.

Inilah 5 tips yang bisa kamu pakai untuk lebih sering dapat promo top up game online. Lumayan kan kalau bisa membantumu lebih hemat dalam berbelanja item game.

1. Cek Terus Promo Terbaru di BANGJEFF.com

Cara pertama adalah yuk buka dan kunjungi terus website BANGJEFF.com. Setiap harinya akan ada promo terbaru yang bisa kamu temukan. Selengkapnya kamu bisa cek halaman berita & promo di BANGJEFF.com. Di sana akan ada info promo-promo terbaru. Promonya bisa berupa promo cashback, bonus pembelian, dan banyak lagi.

Ada banyak payment channel yang bekerja sama dengan BANGJEFF.com. Jadi kamu pasti tidak akan kekurangan promo terbaru. Tak hanya itu, berbagai game populer seperti Free Fire, Mobile Legends, Point Blank, dan lainnya juga terus menghadirkan promo terbaru. Kamu bisa cek selengkapnya di BANGJEFF.com.

2. Cek Juga Promo Voucher Game Terbaru di Website BANGJEFF.com

Selain mengecek langsung di web BANGJEFF top up, kamu juga bisa rutin buka website BANGJEFF top up yang beralamat di www.BANGJEFF.com. Selain menghadirkan info promo-promo game terbaru, Blog BANGJEFF top up juga menghadirkan berbagai konten menarik seputar gaming. Ada banyak ulasan seputar game, tutorial game, tips dan trik gaming yang keren banget dan bisa kamu nikmati. Jadi jangan lupa untuk sering-sering pantau Blog BANGJEFF top up ya.

3. Cek Promo Game Terbaru di Instagram BANGJEFF

Kamu juga bisa follow Instagram @BANGJEFFcom. Di sana juga sering diupdate promo-promo terbaru BANGJEFF top up. Selain itu juga banyak konten menghibur seputar gaming yang bisa kamu dapatkan. Jadi pastikan kamu follow dan buka terus Instagram BANGJEFF top up ya.

4. Ikuti dan Subscribe Juga ke Channel BANGJEFF top up Gaming

Nah untukmu yang suka banget di YouTube, kamu juga bisa subscribe dan ikuti konten-konten terbaru di channel BANGJEFF top up Gaming. Selain bisa dapat info promo terbaru, kamu juga bisa menikmati konten gaming yang menarik.Â

5. Ikuti Juga Facebook BANGJEFF top up

Nah cara yang kelima, kamu juga bisa ikuti Facebook BANGJEFF top up. Selain bisa ikuti promo-promo terbaru, kamu juga bisa dapat hiburan dari berbagai konten menarik. Salah satunya meme gaming yang banyak tersedia. Dijamin kamu akan selalu seru dan terhibur. Cek saja langsung Facebook BANGJEFF top up.

Bagaimana, sudah siap untuk top up game online dengan murah dan mudah? Yuk top up game voucher di BANGJEFF top up.

