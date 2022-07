JAKARTA - Kupu-kupu raja masuk daftar spesies terancam punah. Hewan cantik dengan sayap berwarna oren-hitam ini jumlahnya semakin sedikit di Bumi.

"Jumlahnya semakin sedikit dan ini sangat mengkhawatirkan," kata Stuart Pimm, ahli ekologi di Duke University, dikutip dari CBC, Jumat (22/7/2022).

Padahal, kata Pimm, kupu-kupu raja adalah jenis kupu-kupu yang paling terkenal di dunia, salah satunya karena keindahan sayapnya.

Status terancam punah ini, dikeluarkan oleh International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Sebelum kupu-kupu raja, pada 2016 Komite Status Satwa Liar yang Terancam Punah di Kanada menetapkan kupu-kupu Monarch sebagai spesies yang terancam punah.

IUCN sendiri, memperkirakan bahwa populasi kupu-kupu raja saat ini khususnya di Amerika Utara telah menurun drastis, antara 22 hingga 72 persen selama 10 tahun terakhir. Angka bisa berbeda tergantung metode pengukurannya.

"Kami sangat khawatir akan jumlah penurunan kupu-kupu raja ini," kata Nich Haddad, ahli biologi konservasi di Michigan State University. "Sangat mudah membayangkan betapa cepatnya kupu-kupu ini sangat terancam," tambahnya. Diketahui, Haddad memang melakukan pengamatan secara spesifik kepada kupu-kupu raja. Menurut hasil pengamatannya, sejak 1990 kupu-kupu raja sudah semakin jarang ditemukan di alam liar, populasinya menurun antara 85 hingga 95 persen di Amerika Serikat bagian Timur. "Semakin sedikitnya jumlah kupu-kupu raja di alam liar ini amat menyakitkan. Selama 30 tahun terakhir, jumlah kupu-kupu raja terus menurun, dan kini terancam punah," ungkap Karen Oberhauser, ahli biologi konservasi Amerika yang secara khusus mengamati kupu-kupu raja.