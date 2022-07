TIDAK bisa dipungkiri gadget atau perangkat gawai adalah salah satu barang terpenting yang hampir dimiliki setiap orang di jaman modern ini. Tua, muda, anak-anak, hingga yang sudah berumur pun menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari.

Pasalnya, karena hampir semua kegiatan yang dilakukan di era digital ini menggunakan gadget. Mulai dari pekerjaan, komunikasi, mencari informasi, menggunakan sosial media, hingga sarana belajar. Nah, karena fungsinya yang sangat mumpuni, banyak orang menggunakan gadget untuk membantu kegiatan sehari-hari dalam waktu yang sangat lama dan berlebihan.

Alhasil gadget jadi gampang rusak, dan jika sudah rusak, Anda pun harus segera membeli yang baru karena mungkin ada banyak aktivitas yang harus dilakukan dengan gadget.

Nah, mumpung sudah gajian, mending mampir yuk ke AladinMall by Mister Aladin untuk membeli gadget baru di Alfa Store. Soal harga, tidak perlu khawatir soal harga, karena AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga super hemat dengan promo potongan harga hingga ratusan ribu. Barang-barang yang tersedia juga dijamin asli karena dijual langsung oleh official store.

Mulai dari Samsung, Oppo, Infinix, realme, Xiaomi, dan masih banyak lagi gadget yang tersedia di AladinMall by Mister Aladin! Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia dengan menggunakan jasa layanan SAP. Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order! Tak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda! Informasi AladinMall by Mister Aladin AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store. Â BACA JUGA:Populer Gadget: Isi Baterai iPhone hingga Fakta Menarik NGL Link Instagram BACA JUGA:Populer Gadget: Tips Merawat Kamera SLR hingga TikTok Ubah Algoritma Konten FYP