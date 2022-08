Mengenal lebih jauh tentang produk, layanan dan harga paket MNC Play yuk! Bagi yang belum tahu dan ingin berlangganan MNC Play, wajib tahu nih. MNC Play merupakan layanan internet sekaligus penyedia TV kabel interaktif yang bisa dipilih sesuai kebutuhan Anda. MNC Play merupakan salah satu penyedia layanan internet terbesar di Indonesia, lho! Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk, mengenal lebih jauh tentang produk, layanan dan harga paket dari MNC Play!

1. Mengenal MNC Play

Seperti yang Anda tahu, MNC Play merupakan penyedia layanan internet super cepat 100% fiber optic dan TV kabel interaktif yang menayangkan program-program berkualitas. MNC Play hadir untuk Anda dalam membuka pengalaman baru berinternet seperti streaming film Over-the-Top (OTT), gaming, e-sports, Internet of Things (IoT). Ada juga keunggulan lainnya, yaitu The True Unlimited, dimana Anda dapat menikmati kecepatan internet selama satu bulan penuh tanpa dibatasi. Keren ‘kan? Selain itu, MNC Play juga punya fitur-fitur interaktif seperti Catch Up TV dan Time Shift yang membuat Anda bisa leluasa menentukan waktu untuk menikmati tayangan favorit kamu kapan pun dan dimana pun!

2. Layanan MNC Play: Internet Fiber

MNC Play menghadirkan Internet Fiber untuk membuat Anda mendapatkan koneksi internet yang stabil dan dilengkapi dengan kualitas terbaik. Internet Fiber ini dilengkapi dengan jaringan fiber optic yang memiliki tingkat kecepatan tinggi yaitu mampu mentransfer data hingga 200 Mbps, lho! Nah, sebagai provider internet terbaik, Internet Fiber melalui jaringan fiber optic ini memiliki kualitas jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan jaringan kabel koaksial atau kabel tembaga pada saat mengakses internet secara bersamaan. Internet Fiber ini lebih tahan dalam kondisi cuaca apapun seperti serangan petir dan gangguan elektromagnetik, lho!

3. Layanan MNC Play: TV Kabel Interaktif

Layanan unggulan lainnya dari MNC Play yaitu TV kabel interaktif. Di sini, Anda bisa menonton tayangan berkualitas seperti film Nasional maupun Internasional dengan berbagai pilihan channel. Tidak hanya itu saja, MNC Play juga menghadirkan berbagai macam fitur seperti Catch Up TV sehingga Anda bisa menonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Ada juga fitur Time Shift yang bisa pause, play dan rewind sehingga Anda tidak akan takut ketinggalan menonton tayangan favorit.

4. Paket MNC Play Ada berbagai macam kebutuhan internet dan hiburan untuk Anda, karena MNC Play adalah solusinya! Bagi Anda yang ingin berlangganan atau ingin tambah paket berlangganan, bisa cek berbagai paket internet (sudah termasuk tayangan berkualitas) dari MNC Play sebagai berikut: • 30 Mbps dimulai dari Rp339.000/bulan • 50 Mbps dimulai dari Rp459.000/bulan • 70 Mbps dimulai dari Rp629.000/bulan • 100 Mbps dimulai dari Rp709.000/bulan • 200 Mbps dimulai dari Rp779.000/bulan Nah, sekarang Anda sudah mengenal lebih jauh tentang MNC Play ‘kan? Berbagai pilihan paket internet yang ditawarkan juga menarik sekali! Dengan harga berlangganan tersebut, Anda sudah dapat internetan dengan lancar dan menikmati tayangan-tayangan berkualitas dan terlengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi WhatsApp interaktif di 0899-1500-686 atau ke 1500-121 untuk dapat menikmati internet dan tayangan berkualitas dari MNC Play! Jangan lewatkan informasi terlengkap dan terupdate dengan mengunjungi: Website: www.mncplay.id Instagram: @mncplayid TikTok: MNCPlayID Twitter: @mncplayid Facebook Fan Page: MNCPlayID