Melacak nomor HP lewat internet, menjadi dalah satu kecanggihan yang bisa digunakan dalam dunia digital. Dengan melacak nomor HP lewat bantuan internet, Anda dapat mengetahui posisi dan lokasi seseorang dengan mudah.

Selain itu, Anda juga dapat melacak nomor HP seseorang secara detail dengan melacak lewat bantuan internet. Salah satunya, melacak nomor panggilan ataupun sms tidak dikenal yang kerap menghubungi Anda.

Berikut cara melacak nomor HP lewat internet dikutip dari berbagai sumber, Jumat, (5/8/2022).

1. Menggunakan Google Maps

Tak hanya digunakan sebagai navigator atau penunjuk arah jalan yang memudahkan setiap aktivitas pengguna ponsel, Google Maps juga memiliki fitur untuk melacak nomor HP. Penggunaannya pun tergolong sangat mudah, sehingga posisi ponsel yang hilang dapat ditemukan.

Anda hanya perlu masuk ke link Google Maps atau bisa langsung menginstall aplikasi ini terlebih dahulu. Selanjutnya, pilih menu option yang ada pada Google Maps. Kemudian masuk ke layanan Friend List di perangkat.

Pilih Add Friend dan atau masukkan nomor HP yang ingin dicari. Cek dengan benar dan pastikan nomor HP yang dituju sudah menerima undangan tersebut. Silahkan langsung klik nomor HP target yang muncul di layar.

Selanjutnya, pihak Google Maps bakal melacak nomor HP lewat satelit tanpa bantuan aplikasi tambahan. Setelah informasi lokasi nomor HP tersaji, kamu bisa memantau keberadaan HP.

2. Menggunakan Email

Cara selanjutnya adalah mengandalkan layanan e-mail yang sudah Anda miliki sebelumnya. Di mana layanan yang dipakai hanya berupa layanan Gmail saja.

Dengan layanan ini, Anda bisa melacak nomor HP dengan mudah tanpa harus mendownload aplikasi tambahan terlebih dahulu. Belum lagi, cara melacak nomor HP dengan cara ini juga mudah dan tidak ribet.

Langkah pertama, silahkan buka layanan Gmail yang ingin digunakan untuk melacak nomor HP lewat PC via browser. Selanjutnya, masukkan alamat email yang kamu gunakan di ponsel yang ingin dilacak nomornya.

Berikutnya, pilih opsi ikon titik 9 di bagian pojok kanan atas layar layanan. Silahkan masuk ke menu akun Google yang kamu gunakan. Kemudian pilih Buka Aktivitas Saya. Tekan bagian menu strip 3 yang ada di pojok kiri layar. Selanjutnya bisa memilih Kontrol Aktivitas. Kemudian klik menu Kelola Aktivitas.

Nantinya pihak Google bakal menunjukkan aktivitas terbaru yang dimiliki ponsel, termasuk salah satunya adalah Maps. Klik di bagian penelusuran Maps. Selanjutnya bisa tekan ikon yang bergambar titik tiga di bagian pojok kanan atas. Lihat di bagian detail aktivitas, nantinya perkiraan mengenai lokasi perangkat bakal muncul.

Cara melacak nomor HP ini hanya dapat digunakan di Gmail saja. Selain untuk melacak nomor HP milik sendiri, fitur ini juga memungkinkan pengguna dapat melacak nomor HP milik orang lain.

3. TrueCaller

Website terakurat ini dapat dipakai untuk melacak keberadaan posisi seseorang menggunakan nomor HP yang dipakainya saja.

Caranya yakni dengan membuka browser di perangkat android/iOS kamu. Sebaiknya, Anda disarankan memakai Google Chrome.

Kunjungi situs website TrueCaller.com. Lalu, ketik nomor HP yang ingin dilacak pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol Search/Cari (icon kaca pembesar).

Kemudian kamu diharuskan Login menggunakan akun Google atau Microsoft. Login lah dengan akun Google/Microsoft sesuai keinginanmu. Muncul peringatan “Truecaller wants to access your Google Account”. Klik saja Allow atau Izinkan.

Klik tombol lokasi Indonesia. Kamu akan langsung diarahkan ke Google Maps. Secara otomatis lokasi nomor HP bisa dilihat titiknya via Google Maps. Selain itu, kamu juga dapat melihat profil nama yang digunakan nomor HP tersebut.

4. Ceebydith

Ceebydith juga menjadi website yang dapat diandalkan untuk melacak nomor HP lewat internet tanpa bantuan aplikasi.

Cara penggunaannya yakni dengan membuka browser di perangkatmu dan disarankan pakai Google Chrome agar lebih cepat. Kunjungi alamat websitenya: https://ceebydith.com/cek-hlr-lokasi-hp.html.

Masukkan nomor HP yang ingin dicek lokasi keberadaannya. Klik tombol Cari. Lokasi kota pemilik nomor HP yang kamu lacak tadi akan ditampilkan.