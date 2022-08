MASYARAKAT yang gemar belanja online pun kerap menantikan tanggal kembar. Ya, ini karena biasanya para marketplace memberikan diskon besar-besaran pada tanggal kembar di setiap bulannya, seperti AladinMall by Mister Aladin yang turut memeriahkan promo 8.8 ini.

Salah satunya pada Promo Gadget & Electronic 8.8 ShockDeals ini, AladinMall by Mister Aladin akan memberikan diskon khusus hingga 75% untuk produk gadget dan juga elektronik. Tak usah khawatir akan keaslian produk, karena semua item yang tersedia di AladinMall by Mister Aladin dijual langsung oleh official storenya.

Buat Anda yang sudah menantikan Promo 8.8 ini, berikut adalah rekomendasi produk dari AladinMall by Mister Aladin supaya Anda tidak kebingungan saat memilihnya!

Xiaomi Redmi 10 4/64 GB

Xiaomi sudah tidak diragukan lagi dalam menghasilkan produk yang berkualitas, terutama untuk varian Xiaomi Redmi 10 4/64 GB. Dengan harga Rp2 jutaan saja, Anda sudah bisa mendapatkan handphone dengan resolusi kamera 50 MP! Selain itu, pilihan warnanya juga beragam yakni abu-abu, biru, dan putih. Sehingga, Anda bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing.

Yong Ma Magic Fryer



Ini merupakan produk elektronik yang cocok bagi Anda jika menginginkan cara memasak yang super praktis. Yong Ma Magic Fryer dapat digunakan untuk memanggang, menggoreng, membakar, hingga memasak. Anda juga dapat menggoreng tanpa minyak dengan alat ini supaya jadi lebih sehat!

Headset

Di era teknologi seperti saat ini, keberadaan headset sangat dibutuhkan. Dari mendengarkan musik hingga bermain game, semua membutuhkan headset. Berbicara soal game, Anda wajib coba xMowi R1 RGB Lighting Over Ear Gaming Headset Long Microphone. Dengan suara bass dan jernih, membuat Anda lebih fokus saat menyelesaikan sebuah game.

Wireless headphone



Selain headset gaming, wireless headphone juga tak kalah diminati orang-orang. Dengan wireless headphone, Anda bisa lebih bebas bergerak karena tidak adanya kabel headset yang mengganggu. Bahkan, Anda bisa mendengarkan musik atau menelepon saat berolahraga!

Berbicara soal kualitas, Olike True Wireless Headphone juaranya. Memiliki Bluetooth: v5.1 2, Kapasitas baterai: 300mAh, Waktu Putar: 6 H (Volume 40% or lower), dan Waktu Putar Musik : 4.5 H (Volume 60%).

Kulkas



Kini hampir setiap rumah memiliki kulkas. Wajar saja, ini karena kulkas memiliki banyak fungsi dalam membantu kehidupan rumah tangga. Seperti membuat es batu, membantu mengawetkan makanan, menyimpan makanan beku, dan masih banyak lagi fungsi lainnya.

Mengingat banyaknya fungsi kulkas, Anda tidak boleh sembarangan memilih. Supaya masa pakai lebih lama dan awet, pilihlah kulkas yang berkualitas seperti Polytron Belleza. Ini merupakan kulkas 1 pintu dengan desain tempered glass elegan di pintunya dengan sedikit aksen printing bunga yang menambah keindahan kulkas 1 pintu Anda di rumah.

Dengan kapasitas 170 liter, kulkas 1 pintu besar ini sangat ramah di kantong dan pastinya cocok untuk menjadi solusi kulkas 1 pintu Anda. Kulkas ini dilengkapi dengan kapasitas freezer yang jumbo serta dibalut dengan rak tempered glass yang dapat di-adjust sesuai dengan kebutuhan Anda.

Pilihan Tepat Belanja Gadget & Electronic di Promo 8.8

Mengingat gadget dan barang elektronik memiliki harga yang tidak murah, maka Anda harus memanfaatkan Promo 8.8 ini untuk mendapatkan produk incaran Anda. Dengan diskon hingga 70%, pastinya ini akan membuat pengeluaran Anda jadi jauh lebih hemat!

Mengapa Harus Beli di AladinMall by Mister Aladin?



Sebagai marketplace yang menawarkan harga super hemat, tentunya Anda tidak perlu takut akan kemahalan kalau belanja di AladinMall by Mister Aladin. Selain banyak diskon, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP. Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Tidak hanya itu, AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda.

