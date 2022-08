JAKARTA - 20 game rahasia di Google dan cara mainnya bisa dicoba bagi pemula. Ternyata, selain menjadi alat bantu dalam mencari informasi, Google menyembunyikan konten permainan.

Game rahasia yang disediakan oleh Google ini bisa langsung dimainkan tanpa mengunduhnya terlebih dahulu. Adapun, game rahasia ini muncul saat jaringan internet mengalami gangguan atau Google sedang merayakan ulang tahun.

Berikut 20 game rahasia di Google dan cara mainnya yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Game Dinosaurus

T-Rex Run! atau Chrome Dino merupakan game sederhana yang tidak begitu asing. Biasanya, game ini muncul sebagai hiburan di kala koneksi internet Anda terputus (offline).

Muncul sebagai game hitam putih sederhana, Google menghadirkannya sebagai runner game. Pemain akan ditantang untuk mengumpulkan skor dalam pelarian melewati kaktus.

2. Play Snake

Google Maps menampilkan game Snakes di dalam aplikasi Android. Kabarnya, game ini juga mendarat di iOS serta desktop. Dengan game Snakes ini, gamer bisa mengetahui berbagai lokasi di seluruh dunia.

Ada beberapa tempat yang bisa dipilih seperti Kairo, London, San Francisco, Sao Paulo, Sydney dan Tokyo. Opsi akan ditampilkan langsung di Google Maps.

Untuk bermain game Snakes, Anda bisa membuka Google maps di aplikasi Android atau iOS. Ketuk ikon menu di sudut kiri atas. Jika Anda tidak melihat opsi Play Snake, tutup saja aplikasi dan mulai kembali, opsi baru seharusnya muncul di menu.

Setelah Anda melihat opsi "Play Snake", cukup ketuk Play dan permainan akan dimulai. Anda akan memiliki pilihan untuk memilih dari berbagai kota, yang disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk mengambil penumpang sebanyak mungkin dengan kereta Snake.

3. Tic-tac-toe

Permainan ini juga akrab dikenal dengan sebutan SOS. Game ini bisa langsung diakses di laman pencarian Google. Setelah itu, akan muncul papan 3x3 yang siap dimainkan. Anda juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan permainan tersebut.

4. Minesweeper

Selanjutnya, Game Google tersembunyi yang tak kalah menarik adalah Minesweeper. Game ini adalah permainan teka-teki yang melibatkan pemain tunggal. Cara memainkannya adalah cukup dengan membersihkan papan yang terdapat ranjau tersembunyi.

5. 3d T-Rex Dino Chrome

Anda mungkin perlu mencoba Game Google yang satu ini. Berbeda dengan permainan dinosurus klasik yang hanya dimainkan saat kehilangan koneksi, 3d T-Rex Dino Chrome dimainkan online secara gratis.

6. Solitaire

Setiap permainan akan memberikan Anda pilihan apakah Anda ingin bermain di level yang mudah atau sulit. Anda juga bisa pula bermain dengan pemain lain yang duduk di samping Anda.

7. Champion Island Games

Google Doodle Champion Island Games itu dibuat oleh studio animasi yang berbasis di Tokyo, Jepang, Studio 4°C. Layaknya doodle, animasi ini bisa ditemui saat membuka laman utama Google. Doodle animasi kali ini menampilkan serangkaian mini-game 16-bit bertema olimpiade yang dapat dimainkan.

Dalam doodle ini, pemain akan berperan sebagai Lucky the Calico Ninja Cat yang menjelajah Doodle Champion Island. Di sana pemain dapat bergabung dengan tim biru, merah, kuning, atau hijau yang diwakili oleh Ushi (sapi), Karasu (gagak), Inari (rubah) atau Kppa (kura-kura Jepang).

8. Google Underwater

Cukup mengetik Google Underwater, pengguna akan disuguhkan tampilan dengan tema bawah laut dan bisa memainkan air menggunakan krusor.

9. Zerg Rush

Saat Anda mencari game Zerg Rush di kolom pencarian Google, laman seketika akan dihujani bola-bola kecil. Pengguna hanya cukup menggunakan kursor untuk membidik bulatan berwarna dengan lubang di bagian tengahnya.

10. Atari Breakout

Cara memainkan game Google ini cukup mudah, yaitu Anda hanya perlu membuat semua balok-balok yang tersusun di atas papan kecil tersebut menjadi habis dan pastikan bahwa bola yang Anda gunakan untuk menghancurkan balok tersebut tidak jatuh ke bawah.

11. The Wizard of Oz

Google punya cara unik untuk memperingati The Wizard of Oz yang ke-80. Google akan secara ajaib mengubah layar pencarian anda seperti Dorothy yang masuk dan keluar dari Oz. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengetik judul film 'The Wizard of Oz'.

12. 2048 Game

Game 2048 memungkinkan otak gamer bekerja lebih cepat. Cara bermainnya ialah gamer harus menggabungkan kotak-kotak bernomor tertentu supaya membentuk hasil akhir 2048.

13. Space Invaders

Anda cukup memasukkan kata kunci "Google Space Invaders", Anda langsung bisa memainkan permainan Space Invaders tetapi dengan tema Google.

14. Metronome

Jika Anda tidak punya metronom atau lupa membawanya, Anda dapat mengetik metronom di mesin pencarian Google.Metronom langsung muncul di atas panel hasil pencarian dan siap untuk dimainkan.

15. Google Fan

Game Google satu ini hanya berupa kipas angin. Jadi Anda dapat memutar kipas angin virtual Google ini. Untuk dapat mengaksesnya, Anda cukup mengetik kata kunci "Google Fan" di kolom pencarian.

16. Google Gravity

Google Gravity adalah jenis hiburan yang mengubah tampilan Google dengan style gravitasi. Semua angka atau huruh yang ada di beranda mesin pencarian Google akan jatuh ke dasar. Anda kemudian bia melemparkan huruf dan angka-angka tersebut dengan menggunakan krusor.

17. Game Google Soccer 2012

Game ini diusung pada saat gelaran Olimpiade 2012 silam. Google Doodle banyak mengusung tema-tema olahraga seperti sepak bola yang hingga kini pun masih dapat dimainkan.

18. Google Guitar

Google Guitar Google Guitar sebenarnya adalah bagian dari Google Doodle. Game tersebut bisa dimainkan dengan memetik dawai menggunakan krusor.

19. Game Google Slalom Canoe

Ini adalah jenis game halang rintang dengan tema olahraga air. Anda dapat memainkan game ini dengan cara memasukkan kata kunci Google Slalom Canoe di mesin pencari.

20. Game Google Basketball 2012

Game rahasia di Google selanjutnya yaitu Basketball 2012. Sama seperti Google Soccer sebelumnya, game ini juga diusung guna meramaikan gelaran Olimpiade musim panas 2012.