JAKARTA - Rekomendasi enam aplikasi reminder gratis untuk Android ini sangat penting bagi pengguna ponsel kerap lupa dengan rutinitasnya. Lewat aplikasi tersebut, bisa menjadi pengingat kegiatan sehari-hari.

Memiliki perangkat yang berbasis Android memberikan keuntungan tersendiri kepada pemiliknya, misalnya banyak aplikasi pihak ketiga yang dapat mendukungnya.

Tidak hanya game, aplikasi yang bisa mengingatkan penggunanya akan hal-hal tertentu juga bisa ditemukan di toko aplikasi Google Play Store.

Aplikasi reminder sendiri, dapat mengatur jadwal kegiatan pengguna. Ini, menjadi alternatif lain untuk menunjang kegiatan pengguna, seperti halnya mencatat. Pengguna tidak lagi harus menggunakan buku.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut rekomendasi enam aplikasi reminder gratis untuk Android.

1. Google Keep

Aplikasi to do list lain yang bisa digunakan untuk pengingat adalah Google Keep. Hal itu dikarenakan pengguna bisa membuat catatatn untuk pop up di waktu atau tempat tertentu.

2. Evernote

Aplikasi ini sudah cukup populer di Play Store, dengan jumlah unduhan yang melebihi satu juta. Evernote memiliki beragam fitur unik, seperti catatan dan daftar periksa.

3. Just Reminder

Untuk menggunakan aplikasi ini cukup mudah. Anda hanya perlu membuka aplikasi, menambahkan apapun, waktu dan tanggal dan kemudian selesai. Aplikasi mengatur pengingat Anda menurut tanggal.

4. To Do List

Aplikasi to do list yang satu ini juga bisa digunakan sebagai pengingat. Selain itu, Anda bisa mengelompokkan tugas ke dalam kategori untuk memudahkan organisasi. Tak hanya itu, ia juga bisa disinkronkan dengan Google Task.

5. Any.do To-do List Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk membuat daftar kegiatan, sehingga Anda tidak berisiko melewati kegiatan ini. 6.Google Assistant Aplikasi Google Assistant biasanya sudah ter-install secara otomatis pada gadget Android kamu sehingga kamu tidak perlu repot lagi mengunduh aplikasi. Untuk mengatur pengingat, kamu bisa menyesuaikan pengaturan waktu dengan mudah, bahkan dengan memanfaatkan fitur voice command. Kamu bisa menggunakan Google Assistant untuk jadwal aktivitas sederhana di kantor, seperti meeting dengan klien atau mengingatkan tenggat waktu project tahunan. Demikian pembahasan mengenai enam aplikasi reminder gratis untuk Android, semoga bermanfaat.