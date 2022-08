JAKARTA - Ada tujuh cara sederhana mengatasi masalah pada wireless mouse. Tentu, hal ini wajib diketahui mengingat ketika bermasalah saat digunakan bakal sangat mengganggu.

Beberapa masalah yang kerap muncul pada pengguna wireless mouse atau mouse nirkabel antara lain:

- Mouse yang tidak terdeteksi oleh komputer atau laptop.

- Pointer yang gerakannya menjadi tak menentu.

- Mouse yang tidak merespon gerakan.

- Mouse yang tiba-tiba berhenti bekerja.

Dirangkum dari berbagai sumber, apabila itu terjadi, anda bisa mengikuti tujuh cara sederhana dan ampuh mengatasi masalah pada wireless mouse berikut ini.

1. Memastikan tombol sudah on

Jika anda menggunakan wireless mouse pasti sudah paham akan adanya tombol on/off pada bodi mouse. Tombol ini digunakan untuk menghemat baterai, jadi ketika selesai digunakan bisa merubah ke tombol off.

Jika mouse nirkabel anda tiba-tiba tidak bisa digunakan, pastikan apakah tombol tersebut sudah di posisi on dan pastikan lampu indikatornya menyala. Jika belum beraksi, coba untuk merubah tombol ke off lalu pindah lagi ke on.

2. Lepaskan dongle dan coba pasang kembali

Wireless mouse dilengkapi dengan adanya USB dongle. Ketika anda akan menggunakan mouse, anda harus memasang dongle ke port yang ada di laptop atau komputer.

Jika dongle sudah terpasang namun mouse tidak berfungsi,cobalah untuk melepaskan dongle dari port lalu pasangkan di post yang lain. Karena jika port yang digunakan rusak, maka wireless mouse anda tidak bisa digunakan.

3. Ganti baterai mouse

Wireless mouse bisa berfungsi dengan baik karena bantuan baterai sebagai pemasok dayanya. Nah, jika baterai mouse sudah hampir habis atau bahkan sudah habis maka dapat dipastikan wireless mouse anda tidak akan berfungsi dengan baik.

Periksalah apakah baterai di mouse anda masih bagus dan terpasang dengan benar. Jika sudah habis, sebaiknya segera ganti baterai anda.

4. Memperhatikan petunjuk instalasi Ada beberapa wireless mouse yang memerlukan intalasi khusus agar bisa digunakan. Seperti beberapa mouse membutuhkan proses untuk menghubungkan perangkat laptop atau komputer dengan mouse anda. Jadi sebaiknya pahami dahulu instruksi yang ada agar mouse yang anda gunakan bisa bekerja dengan baik. 5. Pastikan alas mouse benar Tidak semua mouse bisa bekerja dengan baik di setiap permukaan benda, apalagi jika di atas kaca. Anda mungkin memerlukan sebuah alas mouse agar mouse anda bisa bekerja dengan baik dipermukaan apapun. 6. Restart komputer atau laptop Mouse yang tidak bisa digunakan bukan sepenuhnya salah mousenya, bisa jadi karena komputer atau laptop anda yang bermasalah. Cobalah untuk merestart komputer atau laptop anda jika mouse anda tidak bisa bekerja dengan baik. 7. Gunakan wireless mouse di komputer atau laptop lain Apabila wireless mouse milik anda tak juga berfungsi dengan baik, mungkin anda bisa mencoba wireless mouse anda di komputer atau laptop lain. Jika wireless mouse bisa digunakan, bisa jadi komputer atau laptop anda yang bermasalah. Namun, jika mouse tetap tak berfungsi mungkin mouse anda lah yang bermasalah atau sudah rusak. Demikian pembasan tentang tujuh cara sederhana mengatasi masalah pada wireless mouse, semoga bisa membantu.