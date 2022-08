JAKARTA - Pohon cemara bernama teka-teki monyet memiliki nama yang unik. Pohon kuno ini, daunnya berduri dan cabangnya bersisik di mana menjadi ciri khasnya.

Atas dasar ciri-cirinya yang tidak biasa ini, para ilmuwan percaya pohon cemara teka-teki monyet berevolusi sebagai pertahanan terhadap dinosaurus yang menjulang tinggi dan berleher panjang.

Tingginya bisa mencapai hingga 48,8 meter, pohon ini pun mampu hidup selama satu milenium. Diketahui, pohon cemara merupakan tumbuhan yang mampu selamat dari era Jurassic dari lebih 145 juta tahun yang lalu.

Memiliki nama latin Araucaria araucana, pohon ini hidup lebih lama dari dinosaurus, tetapi saat ini para ahli ilmiah menganggap pohon itu terancam punah.

Pohon teka-teki monyet memang dibudidayakan tumbuh di kebun dan taman di seluruh dunia, tetapi di alam liar spesies ini hanya tumbuh di sepanjang lereng gunung berapi Patagonia di Chili dan Argentina.

Sayangnya, akibat terjadinya kebakaran, pembukaan lahan, penggembalaan berlebihan, dan penebangan, telah menyusutkan hutan beriklim sedang tempat pohon teka-teki monyet tumbuh.

Bijinya yang besar juga merupakan sumber makanan berharga bagi spesies burung endemik, parkit austral.

Burung beo berwarna hijau, dalam kawanan sekitar 15 burung, terbang dari pohon ke pohon untuk menemukan tempat yang bagus guna mencari makan agar bisa bertahan di musim dingin.

Ketika burung-burung itu mendapat pohon yang tepat, jumlah burung yang hinggap bisa membengkak hingga lebih dari 100, dan mereka menikmati kacang pinus pohon teka-teki monyet.

Penelitian terbaru menemukan, Parkit perampok, terlepas dari selera mereka yang tidak berdasar untuk kacang, sebenarnya bisa membantu pohon teka-teki monyet bertahan hidup di Patagonia.

Baca Juga: Kawal Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya, KKP Siapkan Pengawas Perikanan Andal

Para ilmuwan mengatakan, burung-burung itu bertindak sebagai penyangga terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pemanenan kacang yang berlebihan oleh manusia.

Parkit biasanya mengambil kacang pinus dan memakannya dari puncak pohon yang jauhnya puluhan meter. Seringkali, burung hanya memakan sebagian bijinya.

Faktanya, penghilangan sebagian kulit biji oleh parkit meningkatkan kecepatan perkecambahan biji teka-teki monyet, ini berdasarkan sebuah penelitian pada tahun 2018.

"Mereka (parakeet) memainkan peran penting dalam regenerasi hutan araucaria karena biji yang dimakan sebagian yang mereka tinggalkan di tanah tidak dipilih oleh pengumpul benih, dan mereka mempertahankan potensi perkecambahannya," jelas para peneliti dari Institut Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Argentina di Universitas Nasional Comahue, Gabriela Gleiser dan Karina Speziale, seperti dikutip dari CNN, Kamis (18/8/2022).

Terlebih lagi, kata mereka, parkit menyebarkan benih, yang berarti pohon beregenerasi lebih jauh dari tanaman induk.

Gleiser dan Speziale juga menyelidiki apakah parkit, saat mereka mengepak dari cabang ke cabang berduri, menyerbuki kerucut betina.

Parkit bukan satu-satunya penduduk yang memakan kacang ini. Mereka juga merupakan sumber makanan tradisional bagi penduduk asli Mapuche di Chili dan Argentina, yang dengan terampil memanjat pohon monumental untuk mengumpulkan biji dan menumbuknya menjadi tepung yang dapat dipanggang menjadi roti.

Kacang, yang lebih besar dari almond, juga dimakan lebih luas di kedua negara, terutama Chili.

Petrona Pellao berjalan di antara pohon Araucaria di Comunidad Mapuche Ruca Choroi di Argentina.

Mapuche memiliki hak untuk mengumpulkan kacang di daerah leluhurnya, tetapi, di luar itu, pihak berwenang setempat membatasi jumlah kacang yang dapat dikumpulkan untuk tujuan pribadi dan komersial dan memerlukan izin, kata Gleiser dan Speziale.

“Meskipun demikian, banyak pengepul ilegal yang mengumpulkan tanpa menghormati batas pengumpulan,” tambah para peneliti.

"Pengumpulan benih manusia merupakan ancaman penting bagi reproduksi pohon teka-teki monyet dalam populasi yang dapat diakses oleh manusia, karena pengumpul benih ilegal hampir menghabiskan kumpulan benih yang dihasilkan oleh pohon,” sambungnya.

Namun, kacang yang rusak oleh parkit dibuang oleh pengepul, sehingga kacang yang dimakan sebagian masih bisa berkecambah.

Gaya hidup Mapuche terjalin dengan pohon teka-teki monyet. Namun, itu adalah ikatan yang hampir putus selama masa kolonial dan hingga 1990-an, ketika para penebang industri menelanjangi tanah, termasuk pohon Araucaria.

Menuntut perlindungan hukum untuk spesies tersebut, Mapuche bentrok dengan penebang dan pemerintah Chili. Pohon teka-teki monyet sekarang dilindungi oleh hukum di seluruh Patagonia.

“Araucaria sama seperti orang Mapuche, meskipun mereka telah dianiaya, dipukuli, kita semua tetap kuat," Petrona Pellao, anggota kelompok Adat Mapuche, mengatakan dalam dokumenter CNN "Patagonia: Life on the Edge of the World."

Mapuche sekarang menanam kembali pohon Araucaria dan menemukan kembali praktik leluhur kuno mereka. Tujuannya adalah untuk membantu Mapuche membudidayakan kacang pinus secara berkelanjutan dan memungkinkan pohon Araucaria untuk berkembang sekali lagi.