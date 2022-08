JAKARTA - Kabar beredar Elon Musk gagal beli Twitter, kini disusul dengan isu CEO Tesla itu ingin bangun media sosial (medsos) sendiri, padahal dirinya digugat oleh mikroblog tersebut.

Diketahui, santer beredar kabar Elon Musk urungkan niatnya untuk membeli medsos berlogo burung biru seharga 44 miliar USD. Hal ini, terjadi didasari sejumlah alasan, salah satunya karena Twitter belum memenuhi kewajiban kontraktual menurut versi Musk..

CEO tesla tersebut, juga mengklaim bahwa Twitter telah menyesatkan investor dan penggunaanya tentang jumlah akun palsu atau bot yang ada di platformnya. Twitter juga tidak memberikan kesempatan bagi Musk untuk menganalisis data aplikasi burung biru tersebut sendiri.

Berdasarkan itu, Elon Musk memutuskan untuk tidak jadi membeli Twitter dan kabarnya akan membuat medsos sendiri. Pernyataan tersebut terungkap dari pertanyaan netizen kepada Musk.

Akun Twitter @teslaownersSV yang juga merupakan followers Elon Musk mengajukan sebuah pertanyaan kepada salah satu orang terkaya di dunia.

“Have you thought about creating your own social platform? If Twitter deal doesn’t come through?” tanya akun @teslaownersSV pada Elon Musk.

Ia bertanya apakah Musk berencana untuk membuat media sosialnya sendiri jika ia tidak jadi membeli Twitter. Alih-alih menjawab “iya” atau “tidak” Musk justru membalas dengan memberikan sebuah domain situs X.com tanpa keterangan apapun.

Setelah dibuka, situs tersebut hanya menampilkan halaman putih kosong dengan huruf “x” pada sisi kiri atasnya. Sebenarnya situs tersebut sudah lama Musk miliki dan ia gunakan untuk berbagai tujuan tertentu sejak tahun 1999 lalu.

X.com awalnya merupakan situs bank daring milik Elon Musk yang kemudian tahun 2000 merger dengan Confinity. Barulah pada tahun 2001 tepatnya bulan Juni merubah menjadi bagian dari Paypal.

Awalnya Paypal mempertahankan X.com sebagai domain situsnya hingga Musk membeli domain tersebut pada 2017. Musk berencana menggunakan situs tersebut untuk menaungi bisnis yang ia miliki termasuk SpaceX dan Tesla. Karena bagi Musk, domain tersebut memiliki nilai sentimentil.

Hingga kini situs tersebut memang tidak aktif dan jarang sekali digunakan. Elon Musk tidak memberikan keterangan jelas mengenai media sosial yang akan ia buat kedepannya.

(amj)