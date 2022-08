JAKARTA – Setelah 2 tahun berpartisipasi secara online, tahun ini gim Indonesia akan hadir secara langsung di pameran dagang gim global terkemuka, Gamescom 2022 pada 24-28 Agustus 2022. Event ini seringkali dijadikan benchmark bagi penyelenggaraan event serupa di kawasan dunia lain, serta konten di dalamnya juga menjadi barometer perkembangan industri game global.

Gamescom 2022 menampilkan sejumlah program utama seperti Gamescom Entertainment Area, Gamescom Business Area, Devcom, Gamescom Opening Night Live, Gamescom City Festival, dan Gamescom Event Arena.

Mengusung tema 'Games: The Heart of Pop Culture' dengan trennya adalah 'Next Generation of Mobile Gaming' dan 'Healthy through Games', sebanyak 550 exhibitor dari 27 negara sudah terdaftar dalam gelaran akbar ini. Tanpa ketinggalan, deretan perusahaan game raksasa seperti Warner Bross, Namco, Sega, Samsung, Raw Fury, Xsolla, TikTok, telah tekonfirmasi hadir.

Agenda yang akan dilaksanakan selama pameran adalah peresmian paviliun, aktivitas business meeting, networking dinner, working lunch, dan awareness campaign. Indonesia siap menghadirkan sebanyak 13 (tiga belas) industri games yang terkurasi siap menunjukan produk gim Indonesia terbaik di ajang tersebut. Inilah daftar industri gim terpilih:

1. AgateÂ

2. ArsanesiaÂ

3. BundarÂ

4. Devata Game ProductionÂ

5. Big Fire StudioÂ

6. KomodozÂ

7. Niji Games

8. IOTA Kreatif Media

9. Megaxus Infotech

10. Redamantine Studio

11. Satriver Studio

12. UMN Pictures

13. Wisageni Studio

Keikutsertaan Indonesia kali ini dibalut kampanye GotGame.id: Games From Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak pihak, di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/ Baparekraf), Kementerian Perdagangan (Ditjen PEN dan ITPC Hamburg, Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), KBRI Berlin, Indonesia Trade Promotion Center Hamburg (ITPC Hamburg), dan Asosisasi Game Indonesia (AGI).

Mereka berkolaborasi dalam memberikan fasilitas delegasi berupa paviliun Indonesia, akses business matching Gamescom, platform Meet to Match Cologne, promosi dan publikasi, travel grant dan networking dinner dengan industri Jerman. Dukungan penuh dari banyak pemangku kepentingan ini membuka seluas-luasnya peluang untuk industri gim Indonesia berkembang.

“Kami berharap agar setiap delegasi partisipan dapat menunjukkan performa bisnis yang maksimal serta dapat membawa peluang usaha di industri game global ke tanah air. Tentunya hal ini diharapkan dapat menjadikan industri game sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi kita serta mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Didi Sumedi, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional menambahkan bahwa partisipasi Indonesia dalam Gamescom di Jerman merupakan langkah konkrit pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor jasa Indonesia, khususnya Gim untuk lebih go internasional dan aktif dalam rantai pasok global industri digital dan kreatif.

Kemendag melalui Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan K/L terkait serta membantu pelaku usaha, mempromosikan sektor Gim ke depannya.

Selain valuasi ekonomi, kehadiran gim lokal di pasar seperti Gamescom dapat menguatkan ekosistem gim nasional, sekaligus mampu menumbuhkan kreasi dan jiwa nasionalisme bangsa.

“Kami sangat mengapresiasi kemunculan gim lokal dan Kemenkominfo terus mendukung penguatan ekosistem industri gim lokal serta mendorong inisiasi yang dapat mendorong pertumbuhan gim lokal salah satunya adalah melalui Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) di dalamnya adalah mentoring, matchmaking, rekrutmen potensi dan pertukaran informasi di antara pelaku industri game,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.

Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa gelaran Gamescom 2022 harus dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana promosi industri game serta teknologi Indonesia di pentas dunia.

“Gamescom harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia bukan saja merupakan destinasi liburan, tapi saat ini juga telah bertransformasi menjadi satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia dengan talenta mudanya siap menghadapi perubahan era perdagangan mendatang yang mengarah ke ekonomi digital," ucapnya, sembari berharap agar di tahun mendatang keikutsertaan dari Indonesia bisa lebih besar.

AGI menyampaikan apresiasi-nya terhadap komitmen pemerintah untuk terus mendukung industri game Indonesia, yang tidak hanya bersifat insidentil, namun juga secara kontinyu. Pelaku industri game saat ini pun sudah mulai menuai hasil dari dukungan berkelanjutan tersebut.

“Capaian industri game Indonesia di pasar internasional tidak dapat dibentuk dari satu-dua pertemuan saja, namun memerlukan kehadiran dan performa yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan menampilkan karya-karya yang semakin baik dan menjalin kerja sama langkah demi langkah, akan terbentuk reputasi positif dari pelaku industri game Indonesia di kalangan profesional dunia,” ucap Cipto Adiguno selaku Ketua Umum AGI.

Saat ini, sebagian besar pasar gim Indonesia masih dikuasai impor, sehingga pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk lebih gencar lagi memasarkan produk gim dalam negeri dan luar negeri demi meningkatkan ekspor produk gim. Tahun 2024, ditargetkan gim Indonesia dapat menguasai 70% pasar lokal dan 10% pasar global melatarbelakangi kehadiran Indonesia kembali di ajang Gamescom 2022.

Selain untuk menjaga eksistensi kehadiran gim Indonesia di pasar global, mengembangkan kesempatan dan capaian bisnis produk gim dan produk terkait gim lainnya menjadi lebih luas, serta expose gim tanah air. Penetrasi pasar sebagai salah satu strategi pemasaran gim Indonesia dalam mewujudkan janji pemerintah Indonesia dalam mengembangkan e-sport dan industri gaming.

Tak heran bila gim perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan pasar, karena di antara sub sektor ekonomi kreatif lainnya, gim menjadi produk digital ekonomi kreatif yang tangguh bertahan di tengah hantaman ekonomi akibat pandemi dalam 3 tahun belakangan.

Pertumbuhan gim pada 2020 tercatat sebesar 4,47 persen, tertinggi ke-2 setelah subsektor televisi dan radio. Sumbangan gim terhadap devisa negara sebesar Rp24,88 triliun.

(Wul)