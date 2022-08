JAKARTA - Ada tujuh cara untuk mengatasi WhatsApp Web tidak bisa dibuka, baik di komputer (PC) dan laptop. Hal ini, penting diketahui jika pengguna sedang mengalaminya.

Terkadang, WhatsApp Web memang sulit untuk terhubung dengan aplikasi di ponsel, biasanya kejadian ini disebabkan oleh masalah koneksi perangkat.

Lantas bagaimana cara mengatasi WhatsApp Web yang tidak bisa dibuka? Dirangkum dari berbagai sumber, simak penjelasan di bawah ini:

1. Cek Koneksi Ponsel

Lakukan pengecekan koneksi internet di komputer dan juga harus memastikan bahwa koneksi internet di ponsel juga berjalan dengan lancar.

Ponsel dan komputer harus sama-sama memiliki koneksi internet yang lancar untuk menggunakan WhatsApp Web. Jika tidak, maka pengguna tidak bisa melakukan scan QR code WhatsApp Web.

Untuk memastikan koneksi internet di ponsel Android yaitu Settings > SIM cards & mobile networks.

2. Hapus Cookie pada Browser

Terlalu banyak cookie pada browser bisa saja menyebabkan website tidak bisa dibuka.

Pengguna dapat menghapus cookie browser dengan cara buka settings pada aplikasi Google Chrome, lalu menuju “Privacy and Security”.

Kemudian, pilih “Clear Browsing Data” dan mencentang “Cookie and other site data”. Jika sudah pilih “Clear Data”.

3. Restart atau Matikan Ulang Smartphone

Dengan melakukan restart atau matikan ulang smartphone, perangkat smartphone akan kembali seperti awal sehingga error yang terjadi akan teratasi.

4. Cek Masalah Komputer atau Laptop

Jika sudah melakukan kroscek pada masalah internet di smartphone, namun tidak menemukan bukti permasalahan pada WA, mungkin saja perangkat lain seperti laptop atau komputer sedang bermasalah pada jaringan.

Lakukan pengecekan pada jaringan pc laptop yang sedang anda gunakan. Pastikan juga mempunyai koneksi internet yang stabil. Jika masih kurang menggunakan kecepatan internet yang sekarang, tingkatkan kecepatan wifi tersebut.

5. Cek Kompatibilitas Browser

Selalu gunakan browser yang up to date agar WhatsApp Web bisa terbuka. Hal itu dikarenakan Whatsapp Web hanya cocok dengan browser yang up to date seperti Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

6. Coba Muat Ulang Halaman WhatsApp Web

Jika terjadi kegagalan saat login dengan barcode, coba muat ulang halaman WhatsApp Web. Gunakan tombol Reload atau CTRL + R untuk muat ulang halaman.

7. Coba Tutup Tab yang Tidak Digunakan

Salah satu penyebab QR Code WhatsApp Web tidak dapat termuat di layar adalah kita terlalu banyak menjalankan tab aktif di browser. Ini lah yang akan memperlambat koneksi internet pada PC

Periksa apa saja tab yang sudah tidak digunakan kemudian muat ulang halaman Web WhatsApp dan coba untuk scan kode QR WhatsApp Web kembali.

Demikian pembahasan tentang tujuh cara untuk mengatasi WhatsApp Web tidak bisa dibuka, semoga bisa membantu.