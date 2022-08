ADA cara menghapus akun telegram permanen di PC dan HP yang menarik untuk diulas. Telegram menjadi salah satu alternatif WhatsApp yang banyak diminta sejumlah orang. Aplikasi ini menawarkan keamanan yang baik dan juga fitur menarik lainnya.

Namun, untuk alasan tertentu, ada sejumlah orang memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Telegram. Bagi yang tidak ingin menggunakan Telegram lagi jangan khawatir karena Anda bisa menghapusnya.

Sebelum memulai proses ini, Anda harus tahu tidak ada jalan untuk kembali usai menghapus akun Telegram. Saat menghapus akun Telegram, Anda kehilangan semua pesan chat, secret chats, groups, channels, media, dan banyak lagi.

Berikut cara menghapus akun telegram permanen di PC dan HP dirangkum dari berbagai sumber:

a. Hapus Akun Permanen Telegram di Android

- Buka aplikasi Telegram yang ada di HP

- Kemudian klik simbol tiga garis di pojok kiri atas layar untuk masuk ke menu Settings

- Selanjutnya, buka menu Privacy and Security

- Setelah itu geser hingga menemukan menu Automatically Delete My Account

- Jangan lupa untuk mengatur waktunya dengan mengetuk tulisan If Away For. Dan pilih rentang waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau 12 bulan

- Akun milikmu secara otomatis akan terhapus dari sistem jika tidak online dalam rentang waktu yang dipilih

- Supaya akun Telegram tidak online, kamu bisa keluar dari akun atau uninstall aplikasinya.

b. Hapus Akun Telegram Permanen di iPhone

- Buka aplikasi Telegram yang ada di Iphone

- Masuk ke menu Settings dengan klik simbol gir yang ada di pojok kanan bawah layar

- Kemudian buka menu Privacy and Security

- Setelah itu klik menu Automatically Delete My Account

- Jangan lupa untuk mengatur waktunya dengan mengetuk tulisan If Away For. Pilih rentang waktu sesuai keinginan, mulai dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau 12 bulan

- Selanjutnya, akun milikmu secara otomatis terhapus dari sistem jika tidak online dalam rentang waktu yang dipilih

- Agar akun Telegram tidak online, kamu bisa keluar dari akun atau uninstall aplikasinya.

c. Cara menghapus akun Telegram permanen di PC

-Terlebih dahulu buka situs https://my.telegram.org/auth di PC

-Lalu, masukkan nomor telepon yang digunakan untuk membuat akun Telegram

-Jangan lupa untuk memasukkan kode negara sebelum nomor telepon. Untuk Indonesia, kode negaranya adalah +62 baru disertai nomor telepon di belakangnya

-Bila sudah klik Next atau Selanjutnya

-Tunggu beberapa saat, dan kamu akan memperoleh kode yang berisi gabungan angka dan huruf dari pihak Telegram. Jika sudah memperolehnya, masukan kode tersebut ke akun Telegram

-Akan muncul pilihan "Delete Account" dari Telegram Core di PC dan klik

-Sebelum benar-benar dihapus, kamu diminta untuk memberikan alasan kenapa ingin menghapus akun

-Jika sudah mengulas, lakukan konfirmasi ulang. Jika setuju untuk menghapus akun Telegram nanti akan muncul opsi "Yes, delete my account" di layar PC untuk menghapus akun Telegram secara permanen

-Selesai, akun Telegram kamu resmi dihapus.

Demikian 3 cara menghapus akun Telegram permanen di PC dan HP yang belum banyak orang tahu.

(RIN)